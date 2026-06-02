La APF inaugura el nuevo Hotel de la Selección Mayor

La Asociación Paraguaya de Fútbol llevó a cabo el acto inaugural del Hotel de la Selección Mayor del Nuevo Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” (CARDE), ubicado en la ciudad de Ypané, en una jornada que marcó un nuevo hito para el desarrollo y crecimiento del fútbol paraguayo.

La ceremonia contó con la presencia del Presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña; del Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez; del Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison Paleari; del Presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; del Ministro de la Secretaría Nacional de Deportes, César Ramírez; miembros del Consejo Ejecutivo, autoridades nacionales e invitados especiales.

Durante el acto, se rindió además un especial homenaje al ex Presidente de la APF Óscar Harrison, cuya gestión dejó una huella trascendental en el crecimiento institucional del fútbol paraguayo y cuyo nombre identifica hoy al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Durante el acto, el Presidente Robert Harrison destacó que esta obra representa una visión de crecimiento sostenido basada en la planificación, la inversión y el fortalecimiento de las condiciones de trabajo para todas las selecciones nacionales.

La inauguración del nuevo Hotel de la Selección Mayor forma parte de una profunda transformación impulsada por la APF dentro del CARDE, con una inversión aproximada de USD 5.700.000 destinada a la modernización integral del complejo deportivo.

Momento del corte de cinta para la inauguración. Foto: APF.

El nuevo hotel cuenta con 4.500 metros cuadrados de construcción, 39 habitaciones dobles estándar y 2 suites VIP, además de áreas médicas, salas de recuperación, espacios para fisioterapia, masajes, presoterapia, salas de reuniones, comedor, cocina de apoyo, Data Center y sectores especialmente diseñados para responder a las exigencias del alto rendimiento deportivo.

Las obras también incluyeron la remodelación integral de los hoteles existentes, ampliación de la cocina industrial, construcción de una nueva lavandería industrial, renovación de vestuarios, ampliación de áreas operativas, nuevas oficinas administrativas, mejoras en la sala de prensa, ampliación de la plaza central, nuevas circulaciones internas y un nuevo estacionamiento para aproximadamente 50 vehículos.

Asimismo, se ejecutó una importante modernización de toda la infraestructura técnica del predio mediante la incorporación de nuevos transformadores, generadores independientes, ampliación de la red de media tensión y sistemas de respaldo energético que garantizan autonomía y eficiencia operativa para todo el complejo.

Como parte de esta transformación, la APF con el apoyo de la CONMEBOL presentó además la primera cancha híbrida del Paraguay, instalada en la cancha número 4 del CARDE, incorporando tecnología de última generación utilizada en los principales centros deportivos del mundo.

La superficie combina aproximadamente un 95 % de césped natural y un 5 % de fibras sintéticas, permitiendo una mayor resistencia, estabilidad, uniformidad y recuperación del terreno de juego, manteniendo al mismo tiempo las características propias del césped natural.

Las mejoras también alcanzaron otras áreas deportivas del complejo, incluyendo intervenciones en campos de entrenamiento y espacios complementarios destinados al desarrollo de las selecciones nacionales absolutas y formativas.

Estas inversiones fueron posibles gracias a una gestión eficiente de los recursos generados por la propia actividad de la APF, con el acompañamiento permanente de la FIFA y la CONMEBOL, además del apoyo de patrocinadores estratégicos que contribuyeron al equipamiento y fortalecimiento de las nuevas instalaciones.

Con estas obras, el Nuevo Centro de Alto Rendimiento Deportivo “Esc. Óscar Harrison” se consolida como uno de los principales polos de preparación deportiva de la región, reafirmando el compromiso de la Asociación Paraguaya de Fútbol con el desarrollo de infraestructura de primer nivel para el crecimiento del fútbol paraguayo.