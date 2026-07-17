17 jul 2026
Tenis

Nuevo hito para Dani Vallejo

El paraguayo sigue haciendo su propia historia y este viernes volvió a dejar nuevas líneas para el deporte nacional.

Julio 17, 2026 09:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gran temporada para Dani Vallejo.

Foto: Gentileza

Lo de Dani Vallejo ya no sorprende y se disfruta cada nuevo paso que consigue dar en su carrera como profesional. En una temporada fantástica, en la que ingresó al top 100 del mundo y consiguió escribir nuevas líneas para el tenis paraguayo, sigue avanzando y consolidándose en el circuito profesional.

Este viernes consiguió clasificar para su primera semifinal de un torneo ATP al imponerse al italiano Stefano Travaglia en el Nordea Open de Bastad, Suecia. Con eso, un paraguayo vuelve a meterse a una semifinal tras casi 24 años, ya que el último registro pertenecía a Ramón Delgado en Costa Do Sauipe, Brasil, ronda en la que se enfrentó al legendario Guga Kuerten.

Vallejo se suma así al lote privilegiado del tenis nacional que llegó a jugar semifinales de este nivel, según los datos de la cuenta especializada Drive Cruzado.

Víctor Pecci encabeza la lista con 43 lances, seguido por Francisco González con 6, luego viene Ramón Delgado con 5 y se suma Daniel Vallejo.

En la siguiente instancia, el paraguayo enfrentará al ganador de la llave compuesta por Nuno Borges (48) y Luciano Darderi (16).

Daniel Vallejo Tenis Otros Deportes
Redacción D10
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