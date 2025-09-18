Fair Play Financiero: APF y FIFA avanzan en su implementación

Esta visita marca el inicio de una serie de reuniones de trabajo que buscan acompañar y asesorar tanto a la APF como a las instituciones deportivas en el proceso de implementación de este modelo.

Los representantes de la FIFA, Álvaro Carias, gerente de Desarrollo Estratégico de la División de Fútbol Profesional, y Luis Manfredi, consultor en Fair Play Financiero, estarán al frente del asesoramiento, acompañados por Javier González, gerente de Desarrollo de FIFA.

La primera reunión de trabajo fue encabezada por el presidente de la APF, Robert Harrison, quien estuvo acompañado por el secretario general, Luis Kanonnikoff; la secretaria general adjunta, Alba Benítez; el director de Desarrollo, Douglas Martínez; el gerente general administrativo y financiero, Hugo Kuroki; el director jurídico, Olindo López; el gerente de Licencias, Fernando Villasboa; Rubén Artaza, asesor jurídico; y la asesora externa, Graciela Ortega.

Este proceso refuerza el compromiso institucional de la APF de trabajar con transparencia, responsabilidad y visión de futuro, asegurando la sostenibilidad económica de los clubes y del fútbol paraguayo.

Ya se dieron varias reuniones con presidentes de los clubes de Primera División, entre ellos Olimpia y el club Cerro Porteño.