Cerro Porteño

Fabricio Domínguez: “Vamos a ir de nuevo por lo mismo”

Fabricio Domínguez habló tras el empate sin goles ante San Lorenzo y destacó que Cerro Porteño buscará repetir la temporada pasada donde fueron campeones.

Enero 18, 2026 12:57 p. m. • 
Por Redacción D10
Fabricio Domínguez, defensor uruguayo de Cerro Porteño.

Cerro Porteño empató 0-0 ante San Lorenzo por la Serie Río de la Plata. El destacado en el equipo azulgrana fue el uruguayo Fabricio Domínguez.

El defensor cerrista analizó lo que dejó el amistoso ante los argentinos. “Nos falta un poquito más de ritmo que con el tiempo vamos a ir aflojando, pero sirve para seguir mejorando”, indicó.

Consultado sobre los objetivos de Cerro Porteño este año, Fabricio fue bastante claro. “Repetir, vamos a ir de nuevo por lo mismo donde fuimos campeones y hacer una buena copa”, concluyó.

Redacción D10
