Fabricio Domínguez: “Vamos a ir de nuevo por lo mismo”

Cerro Porteño empató 0-0 ante San Lorenzo por la Serie Río de la Plata. El destacado en el equipo azulgrana fue el uruguayo Fabricio Domínguez.

El defensor cerrista analizó lo que dejó el amistoso ante los argentinos. “Nos falta un poquito más de ritmo que con el tiempo vamos a ir aflojando, pero sirve para seguir mejorando”, indicó.

Consultado sobre los objetivos de Cerro Porteño este año, Fabricio fue bastante claro. “Repetir, vamos a ir de nuevo por lo mismo donde fuimos campeones y hacer una buena copa”, concluyó.