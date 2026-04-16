Enciso brilla y Racing de Estrasburgo es semifinalista

Con una actuación descollante del atacante paraguayo Julio Enciso, el Stade de la Meinau fue testigo de una remontada histórica del Racing de Estrasburgo, que se impuso por 4-0 al Mainz 05 (4-2 global) para sellar su pase a las semifinales de la Conference League.

Enciso fue quien manejó los hilos del ataque alsaciano, con gran maestría. Participó en la jugada del primer gol de Sebastian Nanasi. Antes del descanso, el paraguayo envió un centro preciso que Abdoul Ouattara conectó de cabeza para poner el 2-0.

Más adelante, fue el propio Enciso quien, a los 69 minutos, anotó su gol con arco libre. A los 74 minutos, Enciso volvió a vestirse de asistente para servir un balón perfecto a Emmanuel Emegha.

En semifinales, Racing enfrentará al español Rayo Vallecano. La otra llave es entre Crystal Palace y Shakhtar Donest. Los juegos de ida se disputarán el 30 de este mes y las revanchas el 7 de mayo.