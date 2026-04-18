Diego Gómez se retira lesionado en la rodilla

El paraguayo Diego Gómez, del Brighton & Hove Albion, se retiró lesionado este sábado del partido contra el Tottenham Hotspur tras hacerse daño en la rodilla izquierda elevando al máximo las alarmas en la Selección Paraguaya de Fútbol, a menos de 60 días para el Mundial.

El internacional con Paraguay, clave en el equipo de Gustavo Alfaro, se lastimó en un salto en el minuto 17 de partido y se marchó del campo llorando y con claros signos de dolor.

Diego Gómez salió reemplazado a los 18’ en el Brighton tras una caída que lo afectó en la rodilla y dejó el campo visiblemente dolorido.



A la espera del informe médico.#AM1080 pic.twitter.com/wLIsclu9mH — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) April 18, 2026

Se aguarda el informe médico de Brighton para conocer la magnitud de la lesión del mediocampista albirrojo. En las redes sociales, el público nacional lamentó esta situación teniendo en cuenta la importancia de Gómez en filas del equipo nacional.

El nacido en Misiones estaba atravesando un momento espectacular en el Premier League de Inglaterra. Y es una de las grandes esperanzas de la Selección Paraguaya, que sueña con romper su techo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.