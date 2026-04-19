Gol y asistencia de Gabriel Ávalos para Independiente

El delantero paraguayo de Independiente de Avellaneda, Gabriel Ávalos, tuvo una gran noche al hacer un gol y dar una asistencia para la victoria por el marcador de 3-1 del Rojo ante Defensa y Justicia.

El grito del itapuense se produjo a los 15 minutos del primer tiempo, tras ejecutar con éxito una pena máxima. Con este tanto, llegó a su novena anotación con la camiseta de Independiente, que acompaña con cinco asistencias en un total de 14 partidos disputados.

Su equipo se encuentra en la quinta ubicación con 21 unidades. El líder del Grupo A es Estudiantes de La Plata, con 27 enteros en sus alforjas.

El Pincha derrotó este sábado a domicilio por 0-1 a Instituto de Córdoba y asumió el liderato del Grupo A del Torneo Apertura argentino. Con el gol de Brian Aguirre, el actual campeón del fútbol argentino alcanzó los 27 puntos y superó por 2 a Vélez Sarsfield, que este lunes visitará a San Lorenzo por la decimoquinta jornada.

Por el B, en tanto, Gimnasia venció por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que el viernes, en el comienzo de la fecha por el Grupo A, Newell’s Old Boys se impuso por 2-3 a Unión en Santa Fe.