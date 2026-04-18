Comunicado de la APF sobre situación de Diego Gómez

La Asociación Paraguaya de Fútbol emitió este sábado un comunicado al conocer la lesión del volante paraguayo en el partido de su equipo, el Brighton de Inglaterra, con el que solo pudo jugar 17 minutos del primer tiempo.

“El cuerpo médico de la Selección Nacional se encuentra en permanente seguimiento del futbolista Diego Gómez, tras lo ocurrido durante el partido entre el Totthenham y el Brighton & Hove Albion por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra”, asegura en la publicación.

Diego Gómez salió reemplazado a los 18’ en el Brighton tras una caída que lo afectó en la rodilla y dejó el campo visiblemente dolorido.



A la espera del informe médico.#AM1080 pic.twitter.com/wLIsclu9mH — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) April 18, 2026

La Albirroja “espera el reporte oficial de parte del club para conocer con precisión el estado del jugador albirrojo”. En las redes sociales, el público nacional lamentó esta situación teniendo en cuenta la importancia de Gómez en filas del equipo nacional.

El nacido en Misiones estaba atravesando un momento espectacular en el Premier League de Inglaterra. Y es una de las grandes esperanzas de la Selección Paraguaya, que sueña con romper su techo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.