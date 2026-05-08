Exitoso torneo de ajedrez “Tu jugada maestra”

El evento, apoyado por el diario Última Hora, reunió a niños y jóvenes apasionados por el ajedrez en una jornada marcada por la concentración, el compañerismo y el espíritu competitivo.

La coordinación general estuvo a cargo del profesor Mirko Rojas, quien destacó la gran respuesta de los colegios y el entusiasmo demostrado por los participantes durante toda la competencia. Desde tempranas horas, los tableros comenzaron a llenarse de estrategias, análisis y movimientos precisos, mientras familiares, docentes y acompañantes seguían atentamente cada partida.

El certamen contó con representantes de diferentes puntos del país, reflejando el crecimiento sostenido que viene teniendo el ajedrez en Paraguay, especialmente entre niños y adolescentes. Más allá de la competencia, el encuentro también sirvió como espacio de integración y aprendizaje, permitiendo que estudiantes de diversas instituciones compartieran experiencias alrededor de una disciplina que cada vez gana más terreno en el ámbito educativo.

El ajedrez es considerado una herramienta fundamental para el desarrollo intelectual y emocional de los jóvenes. Diversos especialistas sostienen que su práctica fortalece la memoria, mejora la capacidad de concentración y fomenta el pensamiento lógico y estratégico. Además, enseña valores importantes como la paciencia, la disciplina, el respeto por el rival y la toma de decisiones bajo presión, aspectos que trascienden el tablero y se trasladan a la vida cotidiana y académica.

En tiempos donde la tecnología y las distracciones digitales dominan gran parte del día a día de niños y adolescentes, iniciativas como “Tu jugada maestra” permiten incentivar actividades que estimulan la mente y potencian habilidades cognitivas. El ambiente vivido durante el torneo dejó en evidencia el interés creciente de los estudiantes por el deporte ciencia, así como el compromiso de docentes y organizadores en seguir promoviendo este tipo de espacios formativos.

El evento contó con el apoyo del diario Última Hora. Foto: José Bogado - Última Hora

En la categoría escolar básica, los mejores posicionados fueron Gonzalo Flores, Lucas Ocampos, Gonzalo Medina, Leonardo Peralta y Abraham Pacheco, quienes lograron destacarse tras varias rondas de intensa competencia y demostraron un notable nivel de juego.

Por su parte, en la categoría bachillerato sobresalieron Alain González, Thiago Cruz, Luis Martinez y Hernán Vega, quienes dejaron una excelente impresión por su capacidad estratégica y nivel competitivo. Cada partida estuvo cargada de emoción y exigió máxima concentración de los jugadores.

A nivel institucional, también hubo un reconocimiento especial para los colegios que lograron destacarse por el rendimiento colectivo de sus estudiantes a lo largo de la competencia. Entre los ganadores sobresalieron Colegio Raúl Peña, PROED, Celsa Speratti, Villa de las Madres y Campo Verde, instituciones que demostraron un gran nivel competitivo y un fuerte compromiso con la promoción del ajedrez entre sus alumnos.

El éxito de “Tu jugada maestra” volvió a confirmar que el ajedrez continúa consolidándose como una actividad de gran valor educativo y social en Paraguay. La importante convocatoria y el entusiasmo observado durante toda la jornada alimentan las expectativas de futuras ediciones, con el objetivo de seguir promoviendo el deporte ciencia entre las nuevas generaciones y ofreciendo espacios donde el talento, la inteligencia y la sana competencia sean protagonistas.