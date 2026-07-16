Crisis en FIDE América: denuncian a José Carrillo por intentar proscribir candidatura con documento falso

De acuerdo con el reclamo, José Carrillo y su secretario, el uruguayo Enrique Celi recibieron las candidaturas y debieron limitarse a enviarlas a FIDE.

En lugar de eso, tomaron atribuciones que no les corresponden, elaboraron observaciones contra la lista de Martha Fierro y remitieron un informe falso a 42 federaciones anunciando su descalificación.

Se trataría de una maniobra para proscribir una candidatura sin sustento legal ni estatutario. Son actos que atentan contra la democracia federativa.

El equipo de Fierro exige que la FIDE abra una investigación, sancione a los responsables y garantice la legitimidad del proceso.

Hasta el momento, FIDE América no se ha pronunciado oficialmente.