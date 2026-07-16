16 jul 2026
Otros Deportes

Crisis en FIDE América: denuncian a José Carrillo por intentar proscribir candidatura con documento falso

El proceso electoral de FIDE América está en crisis tras la presentación de una carta oficial ante la FIDE que acusa directamente al presidente José Carrillo de abuso de poder.

Julio 16, 2026 04:39 p. m.
12oju.jpg

José Carrillo Pujol, panameño.

De acuerdo con el reclamo, José Carrillo y su secretario, el uruguayo Enrique Celi recibieron las candidaturas y debieron limitarse a enviarlas a FIDE.

En lugar de eso, tomaron atribuciones que no les corresponden, elaboraron observaciones contra la lista de Martha Fierro y remitieron un informe falso a 42 federaciones anunciando su descalificación.

Se trataría de una maniobra para proscribir una candidatura sin sustento legal ni estatutario. Son actos que atentan contra la democracia federativa.

El equipo de Fierro exige que la FIDE abra una investigación, sancione a los responsables y garantice la legitimidad del proceso.

Hasta el momento, FIDE América no se ha pronunciado oficialmente.

Ajedrez Panamá
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-07-13 at 17.53.18.jpeg
Otros Deportes
Santa Clara Rugby hace historia con un doble campeonato femenino
El Santa Clara Rugby & Hockey Club protagonizó un fin de semana inolvidable al conquistar el Torneo Nacional Apertura 2026 en las categorías Mayores Femenino y Juvenil Femenino. Además de obtener el primer título nacional de rugby femenino de su historia, las juveniles se consagraron invictas en la primera edición oficial del certamen.
Julio 13, 2026 07:00 p. m.
 · 
Redacción D10
simón bolívar futbol de salón
Otros Deportes
Fecha 4 de las revanchas en el fútbol de salón
Este martes 14 prosigue la competencia con el juego entre Bolívar y San Antonio en Barrio Obrero.
Julio 13, 2026 06:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani Vallejo.jpg
Otros Deportes
Daniel Vallejo compite en el torneo de Bastad
El paraguayo Daniel Vallejo, que ganó en el dobles, buscará protagonismo en el individual este martes.
Julio 13, 2026 06:38 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol femenino
Otros Deportes
Ronda completa en la fecha 12 del anual femenino
Una goleada y dos empates se registraron en la competencia del fútbol femenino en la primera división.
Julio 13, 2026 06:34 p. m.
 · 
Redacción D10
UFC 329: McGregor v Holloway 2
Otros Deportes
McGregor reaparece tras cinco años y se lesiona ante Holloway en el inicio
El irlandés Conor McGregor, en lo que iba a ser el combate del año de la UFC, se lesionó en menos de un minuto, en la primera patada que lanzó con su pierna izquierda, en su duelo frente al estadounidense Max Holloway en la International Fight Week de Las Vegas.
Julio 12, 2026 08:19 a. m.
 · 
Redacción D10
CAB_6209.JPG
Otros Deportes
José Meza se afianza como líder solitario en la Oro
José Meza logró una valiosa victoria de local ante Artemios por la fecha 3 de la segunda rueda del Grupo A de la Copa de Oro de fútbol de salón.
Julio 10, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10