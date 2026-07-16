16 jul 2026
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La segunda fecha de la Liguilla tiene días y horarios

Este fin de semana se viene la segunda fecha de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal FIFA.

Julio 16, 2026 06:01 p. m. • 
Por Redacción D10
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Cerro Porteño es líder del Grupo A de la Liguilla de la Liga Premium de Futsal.

La emoción del futsal paraguayo continúa con el desarrollo de la Fecha 2 de la Liguilla de la Liga Premium APF 2026, que promete intensos encuentros entre los mejores equipos del torneo. La jornada se disputará entre el viernes 17 y el sábado 18 de julio en distintos escenarios del país.

La acción se abrirá el viernes con duelos correspondientes al Grupo A. En el Polideportivo Recoleta FC, desde las 20:30, Recoleta FC se medirá ante Cerro Porteño en un choque de alto voltaje. Más tarde, a las 21:00, San Cristóbal enfrentará a AFEMEC en el Polideportivo San Cristóbal.

Por el Grupo B, también el viernes, Deportivo Santaní recibirá a Exa Ysaty en el Polideportivo Municipal de Santaní, mientras que en el Polideportivo Star’s Club, el local Star’s Club chocará con Olimpia, ambos encuentros programados para las 21:00.

La jornada continuará el sábado con partidos del Grupo C en el Polideportivo Sol de América. A las 13:00, Cnel. Escurra se enfrentará a 3 de Mayo, mientras que en el turno estelar de las 20:30, Sol-Campoalto medirá fuerzas con Pdte. Hayes.

Con equipos buscando posicionarse en la tabla y dar un paso firme hacia la siguiente fase, la Fecha 2 de la Liguilla se perfila como clave en la definición del campeonato, con promesa de espectáculo, intensidad y goles en cada compromiso.

Futsal Liga Premium Cerro Porteño
Redacción D10
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