17 jul 2026
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Joshua Duerksen apunta a los puntos en Spa

El piloto paraguayo Joshua Duerksen firmó el séptimo mejor tiempo en la clasificación del GP de Bélgica.

Julio 17, 2026 04:37 p. m.
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Joshua Duerksen, con acción en Bélgica.

Joshua Duerksen volvió a mostrarse competitivo en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo mundial. El piloto paraguayo de Invicta Racing clasificó este viernes en la séptima posición para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2, que se disputa en el trazado de Spa-Francorchamps, escenario de la octava fecha de la temporada 2026.

Gracias al sistema de grilla invertida que se aplica para la carrera sprint, Duerksen partirá desde la cuarta posición hoy, lo que le brinda una gran oportunidad de pelear por los puestos de vanguardia y sumar puntos importantes. En tanto, para la Feature Race de mañana, la prueba principal del fin de semana, largará desde el séptimo lugar.

La carrera sprint se disputará hoy desde las 09:15 (hora de Paraguay), mientras que la Feature Race, que entrega la mayor cantidad de puntos del fin de semana, está programada para mañana a las 05:00. El paraguayo buscará aprovechar su buen ritmo en Spa para seguir consolidándose entre los protagonistas de la categoría antes del tramo decisivo del campeonato.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Invicta Racing
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