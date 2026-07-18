18 jul 2026
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Joshua Duerksen volvió a lo más alto en la Fórmula 2

El piloto paraguayo Joshua Duerksen volvió a celebrar en la Fórmula 2 al conquistar la carrera sprint en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica, tras una actuación brillante que lo llevó desde el cuarto lugar de partida hasta el escalón más alto del podio.

Julio 18, 2026 10:51 a. m. • 
Por Redacción D10
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Joshua Duerksen y un nuevo logro en la Fórmula 2.

Joshua Duerksen comenzó la competencia desde la cuarta posición, pero rápidamente dejó en claro que tenía el ritmo para pelear por la victoria. En la primera vuelta ganó un puesto para ubicarse tercero y, pocas vueltas después, protagonizó una gran maniobra de sobrepaso que le permitió quedarse con la segunda posición.

En el tramo final de la carrera, el paraguayo supo aprovechar a la perfección la reanudación tras un coche de seguridad para tomar el liderazgo. Con un gran ritmo y una conducción impecable, logró quedarse con la punta y defenderla incluso después de un nuevo ingreso del safety car, que dejó un cierre cargado de emoción al relanzarse la competencia para la última vuelta.

Con este triunfo, Joshua Duerksen suma 10 puntos más en el campeonato y vuelve a lo más alto del podio, confirmando una vez más su gran presente en la antesala de la Fórmula 1 y dejando en alto la bandera paraguaya en uno de los circuitos más emblemáticos del automovilismo mundial.

Joshua Duerksen Fórmula 2 Otros Deportes
Redacción D10
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