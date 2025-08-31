Ever Hugo Almeida, feliz por su debut victorioso

Olimpia volvió al triunfo de la mano de su nuevo entrenador Ever Hugo Almeida que transmitió toda su calma y experiencia para el plantel que le devolvió con creces la confianza. Fue 2-0 ante Luqueño con goles de Adrián Alcaraz y el capitán Richard Ortiz.

En conferencia de prensa, Almeida manifestó: “Este equipo de Luque tiene muy buenos jugadores, sabe a lo que juega. A mi equipo le sacamos los toques, nos volvimos más directos”, indicó.

También tuvo palabras acerca de Richard Ortiz, autor de uno de los goles del Decano. “Hoy lo van a ver flaco a Richard porque jugó bien”, tiró entre risas.

Por último se refirió a la hinchada de Olimpia con la siguiente frase: “Maravillosa”, tiró.