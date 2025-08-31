31 ago. 2025
Olimpia

Ever Hugo Almeida, feliz por su debut victorioso

El entrenador Ever Hugo Almeida se mostró contento por su estreno con victoria al frente de su querido Olimpia.

Ever Hugo Almeida, técnico de Olimpia.

Olimpia volvió al triunfo de la mano de su nuevo entrenador Ever Hugo Almeida que transmitió toda su calma y experiencia para el plantel que le devolvió con creces la confianza. Fue 2-0 ante Luqueño con goles de Adrián Alcaraz y el capitán Richard Ortiz.

En conferencia de prensa, Almeida manifestó: “Este equipo de Luque tiene muy buenos jugadores, sabe a lo que juega. A mi equipo le sacamos los toques, nos volvimos más directos”, indicó.

También tuvo palabras acerca de Richard Ortiz, autor de uno de los goles del Decano. “Hoy lo van a ver flaco a Richard porque jugó bien”, tiró entre risas.

Por último se refirió a la hinchada de Olimpia con la siguiente frase: “Maravillosa”, tiró.

