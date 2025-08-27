Ever Hugo Almeida: “Este es mi lugar en el mundo”

Una nueva ilusión arrancó en Olimpia con el anuncio oficial de Ever Hugo Almeida como nuevo entrenador del cuadro franjeado con un contrato hasta diciembre del 2026. Un ídolo de la institución que en su conferencia de prensa dejó varias frases que ilusionan a la hinchada.

En una conferencia de prensa junto al presidente Rodrigo Nogués y su Asistente Técnico Carlos Humberto Paredes, Ever Almeida declaró: “Para mí es una alegría enorme, cuando uno está afuera siempre sueña con volver”.

Consultado sobre sus sensaciones al regresar a la Villa Olimpia, Almeida fue muy sincero. “Desorientado, nunca había estado acá, es un lugar maravilloso. Cambió mucho desde la última vez que estuvimos”, señaló.

Sobre su promesa al hincha de Olimpia en este nuevo ciclo: “Vamos a trabajar rápidamente para tratar de armar el equipo, pido paciencia y tranquilidad para que las cosas salga bien”, indicó. “Vamos a trabajar, la gente exige resultados, ojalá lo podamos dar rápidamente”, continuó.

Para Ever Hugo Almeida este retorno a Olimpia fue esperado. “Estaba esperando, tenía el teléfono al lado. Por suerte Coto llamó y fue una alegría para mí y toda la familia”, reconoció. “No es un peso, este es mi lugar en el mundo. Lo tomo como tal”, agregó.

Una pregunta inevitable fue sobre su pensamiento acerca de su hijo Iván Almeida (+) en este regreso a Olimpia. “Hoy estábamos viendo con su señora un escrito que decía: ‘Ya volveremos algún día’ y fue muy lindo”, respondió entre lágrimas recordando a Iván.

EL PLANTEL

Ever Hugo Almeida también dio un pequeño análisis de lo que viene sucediendo con el plantel de Olimpia. “Están un poco contraídos, como que no se animan a hacer cosas. Vamos a trabajar para mejorar eso”, aseguró.

Consultado acerca de lo que será levantar el rendimiento del equipo, Almeida manifestó: “Confío en el plantel que tenemos, si no confiara no hubiese atendido el teléfono”, cerró.