27 ago. 2025
Olimpia

Ever Hugo Almeida: “Este es mi lugar en el mundo”

Ever Hugo Almeida fue anunciado como nuevo entrenador de Olimpia y en su presentación dejó varias frases que ilusionan al hincha franjeado.

Agosto 27, 2025 04:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Éver Hugo Almeida

Éver Hugo Almeida fue presentado este miércoles.

Foto: Dardo Ramírez - Última Hora

Una nueva ilusión arrancó en Olimpia con el anuncio oficial de Ever Hugo Almeida como nuevo entrenador del cuadro franjeado con un contrato hasta diciembre del 2026. Un ídolo de la institución que en su conferencia de prensa dejó varias frases que ilusionan a la hinchada.

En una conferencia de prensa junto al presidente Rodrigo Nogués y su Asistente Técnico Carlos Humberto Paredes, Ever Almeida declaró: “Para mí es una alegría enorme, cuando uno está afuera siempre sueña con volver”.

Consultado sobre sus sensaciones al regresar a la Villa Olimpia, Almeida fue muy sincero. “Desorientado, nunca había estado acá, es un lugar maravilloso. Cambió mucho desde la última vez que estuvimos”, señaló.

Sobre su promesa al hincha de Olimpia en este nuevo ciclo: “Vamos a trabajar rápidamente para tratar de armar el equipo, pido paciencia y tranquilidad para que las cosas salga bien”, indicó. “Vamos a trabajar, la gente exige resultados, ojalá lo podamos dar rápidamente”, continuó.

Para Ever Hugo Almeida este retorno a Olimpia fue esperado. “Estaba esperando, tenía el teléfono al lado. Por suerte Coto llamó y fue una alegría para mí y toda la familia”, reconoció. “No es un peso, este es mi lugar en el mundo. Lo tomo como tal”, agregó.

Una pregunta inevitable fue sobre su pensamiento acerca de su hijo Iván Almeida (+) en este regreso a Olimpia. “Hoy estábamos viendo con su señora un escrito que decía: ‘Ya volveremos algún día’ y fue muy lindo”, respondió entre lágrimas recordando a Iván.

EL PLANTEL

Ever Hugo Almeida también dio un pequeño análisis de lo que viene sucediendo con el plantel de Olimpia. “Están un poco contraídos, como que no se animan a hacer cosas. Vamos a trabajar para mejorar eso”, aseguró.

Consultado acerca de lo que será levantar el rendimiento del equipo, Almeida manifestó: “Confío en el plantel que tenemos, si no confiara no hubiese atendido el teléfono”, cerró.

Ever Hugo Almeida Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
aaspm.jfif
Olimpia
Juan Pablo Pumpido a Olimpia
Se confirmó la llegada del argentino Juan Pablo Pumpido al club Olimpia.
Agosto 21, 2025 08:36 p. m.
trovato_16838380.jpg
Olimpia
Recomiendan a Trovato seguir dando pelea
El argentino Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, recomendó a Marco Trovato recurrir a una nueva instancia para tratar de revertir la sanción de la FIFA que fue confirmada por el TAS.
Agosto 21, 2025 12:09 p. m.
 · 
Redacción D10
Marco Trovato_20092863.jpg
Olimpia
El TAS confirma la sanción a Marco Trovato
El TAS confirmó la sentencia impuesta en su momento a Marco Trovato donde la Comisión Disciplinaria de la FIFA había resuelto inhabilitarlo de por vida y multarlo por 100.000 francos suizos.
Agosto 21, 2025 11:14 a. m.
 · 
Redacción D10
Gyz7BRxWYAAe928.jpg
Olimpia
Olimpia se enfoca en romper la mala racha
Olimpia se prepara para su visita al estadio Ka’arendy en donde el domingo enfrentará a General Caballero.
Agosto 21, 2025 08:48 a. m.
 · 
Redacción D10
Gyk_vCWWYAA9w9Z.jpg
Olimpia
Facundo Insfrán: “Olveira me dio mucha confianza”
Facundo Insfrán, portero debutante en Olimpia el último fin de semana ante Libetad, reveló que recibió palabras de confianza por parte del uruguayo Gastón Olveira.
Agosto 19, 2025 12:51 p. m.
 · 
Redacción D10
ramon doaz.jpg
Olimpia
Ramón Díaz rechaza a Santos por su compromiso con Olimpia
El Santos habría ofrecido a la dupla técnica conformada por Ramón y Emiliano Díaz unos USD 5.000.000 por temporada.
Agosto 18, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más