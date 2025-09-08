Ever Almeida apunta que les faltó puntería

“Realmente nos faltó esa puntería para definir. Lo que sí me preocupa es que no podemos cerrar el partido cuando lo teníamos, pero hay que seguir trabajando en eso, fue un partido lindo, bien el equipo del 2 de Mayo, buena técnica, muy buena velocidad. Sí hay que seguir mejorando en eso, en la toma de decisiones en la cercanía del área” señaló el experimentado estratega.

El Decano desaprovechó varias opciones claras durante el lance en Pedro Juan Caballero y, al final, les costó dejar los tres puntos en juego. “El fútbol tiene esas cosas; el primer gol no fue culpa de la defensa, hubo una distracción, se tomó mal la distancia. Tenemos que remontar esto y volver a creer en lo que estábamos haciendo”, sentenció Almeida.