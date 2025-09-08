08 sept. 2025
Olimpia

Ever Almeida apunta que les faltó puntería

El DT de Olimpia, Ever Almeida, experimentó su primera caída en este nuevo ciclo y en conferencia de prensa dejó sus sensaciones de lo que fue la derrota 3-2 ante el 2 de Mayo en el Río Parapití.

Septiembre 08, 2025 08:02 a. m. • 
Por Redacción D10
Éver Almeida_62932200.jpg

Remontar. Almeida está confiado en revertir la situación.

“Realmente nos faltó esa puntería para definir. Lo que sí me preocupa es que no podemos cerrar el partido cuando lo teníamos, pero hay que seguir trabajando en eso, fue un partido lindo, bien el equipo del 2 de Mayo, buena técnica, muy buena velocidad. Sí hay que seguir mejorando en eso, en la toma de decisiones en la cercanía del área” señaló el experimentado estratega.

El Decano desaprovechó varias opciones claras durante el lance en Pedro Juan Caballero y, al final, les costó dejar los tres puntos en juego. “El fútbol tiene esas cosas; el primer gol no fue culpa de la defensa, hubo una distracción, se tomó mal la distancia. Tenemos que remontar esto y volver a creer en lo que estábamos haciendo”, sentenció Almeida.

Redacción D10
