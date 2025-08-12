¿Estará convocado Sergio Araujo ante Estudiantes?

En las últimas horas saltó la información que alejan a Sergio Araujo de la convocatoria de Cerro Porteño de cara al encuentro ante Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Sergio Araújo en sus redes sociales. En referencia a los rumores de que no jugaría ante #Estudiantes #AM1080 pic.twitter.com/rVF20xsket — Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) August 12, 2025

Se habla de que una cuestión física lo dejaría fuera de los concentrados. Poco después de que la versión de su ausencia comenzara a tomar fuerza, el delantero argentino compartió una foto en su cuenta de Instagram.

En la imagen publicada por Sergio Araujo se lo ve a él durante un compromiso azulgrana con el mensaje siguiente: “Semana de Libertadores” y emojis de corazones rojo y azul. El Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata será el miércoles, a las 19:00, en La Nueva Olla.