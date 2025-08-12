12 ago. 2025
¿Estará convocado Sergio Araujo ante Estudiantes?

Algunas informaciones señalan que Sergio Araujo no sería tenido en cuenta para el juego de Cerro Porteño frente a Estudiantes de La Plata. Ante esto, el jugador compartió algo en redes sociales.

Agosto 12, 2025 02:44 p. m. • 
Por Redacción D10
Sergio Araujo

¿Sergio Araujo jugará este partido de Copa Libertadores?

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

En las últimas horas saltó la información que alejan a Sergio Araujo de la convocatoria de Cerro Porteño de cara al encuentro ante Estudiantes de La Plata, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Se habla de que una cuestión física lo dejaría fuera de los concentrados. Poco después de que la versión de su ausencia comenzara a tomar fuerza, el delantero argentino compartió una foto en su cuenta de Instagram.

En la imagen publicada por Sergio Araujo se lo ve a él durante un compromiso azulgrana con el mensaje siguiente: “Semana de Libertadores” y emojis de corazones rojo y azul. El Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata será el miércoles, a las 19:00, en La Nueva Olla.

Carga Más