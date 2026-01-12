12 ene. 2026
Nacional

Fabrizio Jara está para seguir jugando en Nacional

El volante Fabrizio Jara volvería a Nacional para el Torneo Apertura, ya que no figuraría en los plants de Jorge Bava, entrenador de Cerro Porteño.

Enero 12, 2026 10:59 a. m. • 
Por Redacción D10
Fabrizio Jara

Fabrizio Jara seguiría en el club de Barrio Obrero.

Foto: Gentileza

El mediocampista Fabrizio Jara, que hizo la primera parte de la pretemporada con el primer equipo de Cerro Porteño en la ciudad del Minga Guazú, no sería tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava y volvería a Nacional para el Torneo Apertura.

Incluso ya no formaría parte de la delegación que disputará amistosos en la Serie Río de Plata. El volante no pudo mostrarse contra el 3 de Febrero, ya que no formó parte del onceno inicial que plantó el charrúa.

Jara tiene contrato con la Academia seis meses más. Guaraní también mostró interés en su concurso, pero su ida a la Toldería está difícil.

Nacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
IMG-20260101-WA0000.jpg
Nacional
Nacional recibe el Año Nuevo presentando a Roque Santa Cruz
Nacional confirmó al histórico Roque Santa Cruz como nuevo refuerzo para la temporada 2026.
Enero 01, 2026 05:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Felipe Giménez Roque Santa Cruz
Nacional
Felipe Giménez, de ser compañero de Roque Santa Cruz a dirigirlo
Felipe Giménez, entrenador de Nacional, tendrá en su plantilla a Roque Santa Cruz, quien fue su compañero en las Divisiones Formativas. “Lo que me sucede es algo anecdótico”, dijo el DT.
Diciembre 30, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
contratapa domingo_roqque santa cruz 7_64829034.jpg
Nacional
Movidas en la Academia
Roque Santa Cruz tiene todo acordado para jugar el primer semestre del 2026 con Nacional. El mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro es virtual jugador de Olimpia.
Diciembre 29, 2025 09:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro samudio nacional
Nacional
Samudio podría recalar en Nacional
El delantero Alejandro Samudio podría dejar Ameliano y fichar por Nacional para la temporada 2026.
Diciembre 26, 2025 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
G8kuJPDWYAAI_u4.jpg
Nacional
Felipe Giménez cuenta con Juan Fernando Alfaro
Felipe Giménez, técnico de Nacional, manifestó sus intenciones de contar en su equipo con el argentino Juan Fernando Alfaro, pretendido por Olimpia.
Diciembre 23, 2025 01:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Silvio Torales_64498770.jpg
Nacional
Silvio Torales regresa a Barrio Obrero
El volante Silvio Torales, últimamente en el General Caballero JLM, este martes oficializó su llegada a Barrio Obrero, donde ya estuvo tiempo atrás.
Diciembre 23, 2025 11:36 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más