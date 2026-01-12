Fabrizio Jara está para seguir jugando en Nacional

El mediocampista Fabrizio Jara, que hizo la primera parte de la pretemporada con el primer equipo de Cerro Porteño en la ciudad del Minga Guazú, no sería tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava y volvería a Nacional para el Torneo Apertura.

Incluso ya no formaría parte de la delegación que disputará amistosos en la Serie Río de Plata. El volante no pudo mostrarse contra el 3 de Febrero, ya que no formó parte del onceno inicial que plantó el charrúa.

Jara tiene contrato con la Academia seis meses más. Guaraní también mostró interés en su concurso, pero su ida a la Toldería está difícil.

