Franco reflejó en palabras el dolor e impotencia de cada futbolista del plantel por los malos momentos. “Estamos en un hoyo y no podemos salir. Sin palabras por este momento, pero somos muy conscientes y autocríticos que volvimos a jugar mal y nos tenemos que levantar de esto”, puntualizó el ofensivo en charla con Tigo Sports.

Esta derrota caló hondo en campamento gumarelo. La primera medida posterior a la derrota fue la renuncia indeclinable del estratega, Francisco Chiqui Arce. El DT manifestó que la decisión fue tomada al final del primer tiempo cuando su equipo ya estaba perdiendo por 3-0.

En la tabla de posiciones, el equipo de Tuyucuá ocupa el octavo lugar con 21 puntos. Producto de seis victorias, tres empates y ocho derrotas en el corto ciclo del paraguayo.

Ayer, los futbolistas que disputaron el encuentro ante el Albiverde realizaron trabajos regenerativos, mientras que el resto del plantel trabajó bajo las órdenes del entrenador Sergio Aquino. A la espera del nuevo DT. El nombre que sonó inicialmente fue el del argentino Martín Palermo.