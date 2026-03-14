14 mar. 2026
Libertad

“Aguantar los momentos difíciles”, la clave de Libertad

Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, había que “aguantar los momentos difíciles”. El equipo repuntó con tres victorias seguidas después de un inicio complicado.

Marzo 14, 2026 01:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad

Libertad se está recuperando en el Torneo Apertura.

Libertad hiló tres triunfos de manera consecutiva y atraviesan por un buen momento, muy diferente al inicio. Su presidente Rubén Di Tore sostuvo que había que “aguantar los momentos difíciles porque tuvimos momentos complicados. Fui abucheado por mi propia hinchada en ese partido contra Trinidense, porque las cosas no salían”.

“Se está dando ahora lo que veníamos buscando. Había que aguantar los momentos cuando las cosas no salían. Queríamos apoyar a este equipo bastante juvenil, darles el apoyo a los chicos, darles rodaje y sabíamos que a la larga iban a dar resultados porque los conocemos de las Formativas”, manifestó.

En contacto para el programa Fútbol a lo Grande, el titular gumarelo indicó que sabían “que era cuestión de aguantar, y darles confianza a los chicos y apoyar, no criticarlos y bajonearlos más de lo que estaban. Emotivamente necesitaban ese respaldo. Se está dando, se está consiguiendo. Hay que elogiar el trabajo del profe Chiqui (Francisco Arce)”.

Sobre las críticas añadió: “Te da bronca porque uno trabaja mucho, deja muchas cosas, sacrifica muchas cosas, la familia, el trabajo mismo. Uno no quiere halagos, pero hay que acompañar más en los momentos difíciles”.

fdfff.jpg
WhatsApp Image 2026-02-25 at 9.53.09 PM.jpeg
mATÍAS rOJAS.jpeg
Alexis-Duarte-2.jpg
Alexis-Duarte-2.jpg
