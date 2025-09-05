05 sept. 2025
Torneo Clausura

Espectacular remontada de Guaraní, que se afianza en la cima

Guaraní perdía por 2-0, pero reaccionó de forma fantástica para darlo vuelta y afianzarse en la punta del torneo Clausura 2025.

Septiembre 05, 2025 08:32 p. m.
jfghjfdg.jfif

Gran victoria del Legendario.

Foto: APF

Un verdadero partidazo protagonizaron Sportivo Luqueño y Guaraní en Itauguá.

El equipo auriazul empezó muy bien y sacó una diferencia importante, pero el elenco de Víctor Bernay reaccionó espectacularmente para darlo vuelta y terminar quedándose con una victoria importante que le permite afianzarse en la cima del Clausura.

Luqueño empezó mejor y no tardó en abrir la cuenta. A los 9’, Marcelo Pérez, de penal, adelantó al Chanchón, que sobre 33’ tuvo su segundo tanto a través de Fernando Benítez.

Parecía una misión casi imposible para el Legendario, no solo por el resultado, sino por cómo se estaba desarrollando el juego. Los de Julio César Cáceres tuvieron un par de situaciones más para aumentar la diferencia, pero no concretaron.

Todo cambió en la complementaria. El Aborigen lo descontó rápidamente, a los 51’, por intermedio de Iván Ramírez. Quince minutos más tarde, Alexandro Maidana puso el empate 2-2 y a los 66’, Jhon Jairo Sánchez puso el definitivo 3-2.

Importante victoria de Guaraní, que sigue firme en la cima del campeonato.

Guaraní Luqueño Torneo Clausura
Más contenido de esta sección
Gik2kJuWcAAxxJB.jpg
Torneo Clausura
Un cruce con ambiciones distintas
Guaraní choca con General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 18:30, en La Arboleda de Trinidad.
Agosto 31, 2025 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
20250831_093801.jpg
Torneo Clausura
De alto voltaje en La Huerta
Libertad choca con Cerro Porteño en La Huerta de Tuyucuá, desde las 16:00, en duelo que promete altas emociones.
Agosto 31, 2025 09:38 a. m.
 · 
Redacción D10
fbdsff.jfif
Torneo Clausura
Olimpia recupera la sonrisa de la mano de Ever Almeida
Olimpia volvió a la victoria, de la mano de Ever Hugo Almeida, venciendo a Luqueño por 2-0 en Ciudad del Este, para que el inicio de la quinta etapa del experimentado DT sea con festejo.
Agosto 30, 2025 08:56 p. m.
sansad.jfif
Torneo Clausura
Recoleta fue mejor entre necesitados
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Campo Grande y logró un importante triunfo ante el 2 de Mayo.
Agosto 30, 2025 06:37 p. m.
OLI - LUQ.png
Torneo Clausura
Olimpia vs. Sportivo Luqueño: Paso a paso
Olimpia, en el debut de Ever Hugo Almeida, enfrenta a Luqueño desde las 18:30 en Ciudad del Este. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del encuentro.
Agosto 30, 2025 05:34 p. m.
REC -2MA.png
Torneo Clausura
Recoleta vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Deportivo Recoleta y 2 de Mayo chocan desde las 16:00 en el Ricardo Gregor por la décima fecha del Clausura. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 30, 2025 03:18 p. m.
Carga Más