Espectacular remontada de Guaraní, que se afianza en la cima

Un verdadero partidazo protagonizaron Sportivo Luqueño y Guaraní en Itauguá.

El equipo auriazul empezó muy bien y sacó una diferencia importante, pero el elenco de Víctor Bernay reaccionó espectacularmente para darlo vuelta y terminar quedándose con una victoria importante que le permite afianzarse en la cima del Clausura.

Luqueño empezó mejor y no tardó en abrir la cuenta. A los 9’, Marcelo Pérez, de penal, adelantó al Chanchón, que sobre 33’ tuvo su segundo tanto a través de Fernando Benítez.

Parecía una misión casi imposible para el Legendario, no solo por el resultado, sino por cómo se estaba desarrollando el juego. Los de Julio César Cáceres tuvieron un par de situaciones más para aumentar la diferencia, pero no concretaron.

Todo cambió en la complementaria. El Aborigen lo descontó rápidamente, a los 51’, por intermedio de Iván Ramírez. Quince minutos más tarde, Alexandro Maidana puso el empate 2-2 y a los 66’, Jhon Jairo Sánchez puso el definitivo 3-2.

Importante victoria de Guaraní, que sigue firme en la cima del campeonato.