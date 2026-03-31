“Es un grupo muy parejo” dijo Alfaro sobre el Grupo B

Turquía derrotó a Kosovo y se clasificó a la Copa del Mundo de 2026. De esta manera, el seleccionado euroasiático quedó en el Grupo B, donde está Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Ante esto, el seleccionador de la Albirroja, Gustavo Alfaro señaló: “Es un grupo muy parejo que no hay de pronto un equipo que está en la luz. Cualquiera de los cuatro puede pasar, cualquiera de los cuatro puede quedar al margen”.

Paraguay debutará el 12 de junio contra Estados Unidos, el 20 de ese mes se medirá con Turquía y cinco días después hará lo mismo ante Australia.

“Somos 40 en el ranking FIFA; entre Estados Unidos, Turquía y Australia están entre el 20 y 27 del ranking FIFA. Somos hipotéticamente el que tiene menos chances de pasar, pero trataremos de hacerles las cosas difíciles a todos como tratamos de hacerlo en las Eliminatorias. Siempre, apostando a eso, decidí enfrentar a este tipo de rivales”, sostuvo en conferencia de prensa.

Gustavo Alfaro se refirió al tiempo que tendrá para trabajar previo a la Copa del Mundo: “Estamos esperando mucho esos 15 días para trabajar juntos porque nunca tuvimos ese periodo. Ojalá hubiese tenido un año y medio más de trabajo con Paraguay, donde uno pudo haber pasado por una Copa América, por situaciones que nos dé la chance de probar, de tener tiempo, de trabajar, de asimilar. Todavía estamos en proceso de definir un plantel, porque estamos probando jugadores. A esta altura es muy difícil probar jugadores cuando tenés que jugar la Copa del Mundo. Hacemos camino al andar porque es lo que toca”.

Con relación al choque amistoso con Marruecos, dijo que “para ganar esta clase de partidos, tenemos que obligar a retroceder al rival, porque si no lo obligamos a retroceder, es difícil ganar esta clase de partidos porque no podés aguantar los 90 minutos. En algún momento, un error, un aprovechamiento te lo hacen”.

Y “hoy el equipo lo obligó a retroceder a Marruecos. Hay que pulir detalles, pero en ese sentido, en tanto tengamos tiempo para trabajar, tiempo para acumular cosas, tengamos eficacia para terminar jugadas y después hay cuestiones vinculadas a la jerarquía, y eso no se compra, la jerarquía viene con las capacidades de los jugadores. Y en ese sentido nos faltan batallas”, concluyó.