25 abr. 2026
Cerro Porteño

Ariel Holan afirma que extrañaron el calor del público

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, manifestó en conferencia de prensa que el plus de la hinchada azulgrana se extrañó en el empate ante Ameliano en La Nueva Olla.

Abril 25, 2026 12:21 p. m. • 
Por Redacción D10
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Ariel Holan junto al delantero Pablo Vegetti, entrenador y delantero de Cerro Porteño.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Ariel Holan, entrenador de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego del empate 1-1 ante Ameliano que prácticamente los deja con chances casi nulas de llegar al título del torneo Apertura que prácticamente lo tiene asegurado el eterno rival, Olimpia.

El técnico argentino hizo un análisis luego del encuentro y dejó en claro que sintieron la ausencia del público azulgrana. “Mientras numéricamente haya posibilidades, hay que pasarse a un escenario y depender de lo demás. Fue Un partido sin público y de local, es como una noche fría”, reflexionó.

Acerca del compromiso ante Ameliano, Holan dio su parecer. “Creo que tuvimos las mejores situaciones de gol. Ellos tuvieron un volumen de juego más vertical y nosotros un juego más lateral, es una materia que hay que seguir creciendo. De rato nos enchufamos y de rato nos cuesta poder sostener ese juego”, indicó.

El adiestrador azulgrana también habló de excusas tras un nuevo traspié azulgrana. “Tenemos muchos lesionados, como se mejora uno, se cae otro. No podemos repetir dos veces seguidas el mismo equipo. Estamos jugando tres partidos por semana y con muy poco tiempo de entrenamiento”, se excusó.

Sobre lo que dejó el superclásico que se suspendió por incidentes en la gradería norte, Ariel Holan manifestó: “Lo que pasó el domingo escapa a mi análisis por falta de conocimiento, lo tendrán que resolver las autoridades. Los partidos tienen que dirimirse dentro de un campo de juego”.

Por último habló de lo que afectaría una eventual pérdida de puntos. “Se corren riesgos muy grandes cuando se pena con la pérdida de punto, no es la mejor forma, pero es mi opinión”, concluyó.

Ariel Holan Cerro Porteño Ameliano
Redacción D10
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