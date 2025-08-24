Encarnación palpita con fuerza inicio del Rally

La Perla del Sur será protagonista del WRC Rally del Paraguay, que va a disputarse en el Departamento de Itapúa, del 28 al 31 de agosto.

Será un evento que proyectará su imagen a más de 56 millones de personas, en 106 países del planeta.

Se estima que más de 250.000 personas participarán como espectadores, participantes, visitantes en los diferentes tramos de la carrera, comentaron en el programa Tribuna de Paraguay TV.

llegaron las bestias. Los motores empezaron a llegar en los últimos días al país, con lo que se acrecienta la emoción de los fanáticos. Desde el jueves 21 de agosto arribaron en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi un vuelo de Qatar Airways, 18 automóviles que formarán parte de la competencia.

Diez de estos vehículos pertenecen al Rally 1, principal categoría de coches híbridos de la FIA para el Campeonato Mundial, que atravesarán los diferentes caminos de tierra colorada y el verdor de la vegetación itapuense, informaron desde la organización.