31 ene. 2026
Cerro Porteño

En marcha la asamblea de elecciones en Cerro Porteño

Arrancó bien temprano la asamblea de elecciones en el club Cerro Porteño, luchan por la presidencia azulgrana: Blas Reguera y Carlos Rejala.

Enero 31, 2026 08:13 a. m. • 
Por Redacción D10
20260131_081124.jpg

Se desarrollan las elecciones en Cerro Porteño.

Abraham Acosta

En Cerro se lleva a cabo hoy la asamblea de elección de autoridades para el periodo que comprende los años 2026 al 2029, dejando atrás 15 años de la dinastía de los Zapag.

Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, es la apuesta de la oposición, que cuenta con el apoyo de ex dirigentes azulgranas, como Ariel Martínez y Enrique Berni. Afirman que buscarán dar un nuevo rumbo a la institución de Barrio Obrero bajo la premisa de cambios sustanciales de acuerdo a la labor que se viene realizando desde hace más de una década y media en el club.

Rejala, además, apuntó a una depuración en el plantel principal, análisis de balances y de mayor énfasis en lo deportivo, materia pendiente de la dirigencia saliente.

Como contendiente está Blas Reguera, del movimiento Cerro Primero, que según la oposición está ligado al oficialismo. Aglomeró grandes figuras de Cerro como apoyo para su incursión por el cargo. Como sus vicepresidentes resaltan el empresario Luis Ortega y Rubén Recalde, que años atrás tuvo la intención de pugnar por la presidencia.

MÁS DETALLES. En total son 15.088 socios los habilitados para votar y se instalarán 50 mesas.

La asamblea arrancó a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00. En la planta baja del club estarán disponibles 7 mesas para los socios vitalicios, más 19 mesas para socios activos. En el nivel 1 habrá 24 mesas para socios activos.

Cerro Porteño Blas Reguera Carlos Rejala
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Cerro Porteño
Cerro Porteño
El resultado “fue algo mentiroso”, dicen en Cerro
Cerro Porteño venció por 2-4 al Sportivo San Lorenzo en un encuentro complicado. El dirigente azulgrana Enrique Biedermann señaló que “el resultado fue algo mentiroso”.
Enero 28, 2026 02:26 p. m.
 · 
Redacción D10
G_t-1sfXAAAT8WB.jpg
Cerro Porteño
Juan Iturbe apunta a un llamado albirrojo
Juan Manuel Iturbe, goleador de Cerro Porteño, prioriza lo grupal por sobre lo individual, aunque reconoció que buscará meter presión con buenas actuaciones para un llamado a la Selección Paraguaya.
Enero 28, 2026 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
Enrique Biedermann: “Los goles de Vegetti van a llegar”
Para el directivo de Cerro Porteño, Enrique Biedermann, los goles de Pablo Vegetti “van a llegar”.
Enero 28, 2026 12:06 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-30 at 11.52.24.jpeg
Cerro Porteño
Jorge Bava pide Selección para Iturbe
Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño, destacó a Juan Manuel Iturbe diciendo que “tiene todas las condiciones para ser llamado a la Selección Paraguaya”.
Enero 28, 2026 08:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan José Zapag
Cerro Porteño
Zapag duro contra Olimpia: “Tuvimos varios campeonatos amañados”
El presidente saliente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, cuestionó el proceso de investigación, acerca de los supuestos campeonatos amañados por parte de Olimpia.
Enero 27, 2026 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti.jpg
Cerro Porteño
Vegetti titular: El 11 que prepara Cerro Porteño ante San Lorenzo
El técnico Jorge Bava prepara un onceno poderoso para enfrentar a Sportivo San Lorenzo donde la principal novedad es la presencia del goleador Pablo Vegetti como titular.
Enero 27, 2026 11:15 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más