En marcha la asamblea de elecciones en Cerro Porteño

En Cerro se lleva a cabo hoy la asamblea de elección de autoridades para el periodo que comprende los años 2026 al 2029, dejando atrás 15 años de la dinastía de los Zapag.

Carlos Rejala, líder del movimiento Nuevo Cerro, es la apuesta de la oposición, que cuenta con el apoyo de ex dirigentes azulgranas, como Ariel Martínez y Enrique Berni. Afirman que buscarán dar un nuevo rumbo a la institución de Barrio Obrero bajo la premisa de cambios sustanciales de acuerdo a la labor que se viene realizando desde hace más de una década y media en el club.

Rejala, además, apuntó a una depuración en el plantel principal, análisis de balances y de mayor énfasis en lo deportivo, materia pendiente de la dirigencia saliente.

Como contendiente está Blas Reguera, del movimiento Cerro Primero, que según la oposición está ligado al oficialismo. Aglomeró grandes figuras de Cerro como apoyo para su incursión por el cargo. Como sus vicepresidentes resaltan el empresario Luis Ortega y Rubén Recalde, que años atrás tuvo la intención de pugnar por la presidencia.

MÁS DETALLES. En total son 15.088 socios los habilitados para votar y se instalarán 50 mesas.

La asamblea arrancó a las 07:00 y se extenderá hasta las 17:00. En la planta baja del club estarán disponibles 7 mesas para los socios vitalicios, más 19 mesas para socios activos. En el nivel 1 habrá 24 mesas para socios activos.