26 dic. 2025
Nacional

Samudio podría recalar en Nacional

El delantero Alejandro Samudio podría dejar Ameliano y fichar por Nacional para la temporada 2026.

Diciembre 26, 2025 01:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro samudio nacional

Alejandro Samudio, abrió la cuenta para el conjunto de Ameliano.

Foto: Gentileza.

El delantero Alejandro Samudio podría convertirse en nuevo jugador de Nacional que actualmente dirige Felipe Giménez. El ariete contó de la posibilidad en Radio Monumental 1080 AM.

“Me dijo el presidente de Ameliano que está avanzado lo de Nacional”, expresó el ariete en el programa Fútbol a lo Grande.

En tanto, Héctor Melgarejo, presidente de la institución, contó que las arcas del equipo inician resentidas para la temporada entrante. “Arrancamos con 650.000 dólares abajo”, tiró el directivo del club que tuvo una campaña muy irregular y quedó fuera de la competencia internacional en el 2026.

Sobre los refuerzos contó que están para arribar Valentín Larralde, ex Defensa y Justicia de la Argentina, además de los jugadores que llegarán a préstamo desde Vélez Sarsfield.

Alejandro Samudio Nacional Mercado de Pases
Redacción D10
