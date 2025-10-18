18 oct. 2025
El 2 de mayo y el lugar donde quería estar

El 2 de Mayo recientemente venció a Nacional, escaló al tercer lugar y el entrenador Felipe Giménez destacó este presente que incluye siete triunfos y un empate, incluyendo un juego por Copa Paraguay.

2 de Mayo

Al vencer a Nacional, el 2 de Mayo también lo superó en la clasificación.

La victoria del 2 de Mayo sobre Nacional deja al club norteño en la tercera posición de la tabla del Torneo Clausura y está con chances de avanzar a la semifinal de la Copa Paraguay. Felipe Giménez, el DT, valoró este gran momento.

“Estábamos un poco rezagados en cuanto a todo lo que es promedio, tabla, acumulativo y nos propusimos eso y hoy nos encontramos en el lugar donde queríamos competir. Queríamos estar cerca de los equipos que pelean por el primer lugar”, dijo en contacto para el programa Fútbol a lo Grande.

Del triunfo ante Nacional señaló que fue “muy meritorio porque sabíamos que teníamos que superar a Nacional para posicionarnos por encima de ellos. No fue fácil”. El equipo, que tenía un panorama complicado antes de la llegada de Felipe Giménez, se olvidó del descenso, pelea por clasificarse a copas internacionales y también está ilusionado en conseguir algún título.

Con relación a lo que se viene en la semana, confesó que el domingo viajan de Pedro Juan Caballero a Asunción ya que el martes tiene el cotejo con el Atlético Tembetary por Copa Paraguay y el fin de semana ante Sportivo Trinidense por el Torneo Clausura.

