30 oct. 2025
Cerro Porteño

En Barrio Obrero se prepara una fiesta

En Barrio Obrero se prepara una gran fiesta para el compromiso que el domingo 2 de noviembre animarán Cerro Porteño ante Guaraní, desde las 20:00 por la fecha 19 del torneo Clausura.

Octubre 30, 2025 
Por Redacción D10
cerro entrenamiento_G4cc05oXoAAaRXz_63901065.jfif

En carrera. Los jugadores de Cerro participan de una intensa sesión de entrenamiento.

La directiva azulgrana dio a conocer el precio de las localidades para el juego, y las mismas son para Gradería Norte y Novena: G. 30.000, Platea: G. 30.000, Preferencia G. 100.000, Preferencia VIP y Benefactor: G. 180.000, Preferencia VIP Socios: G. 120.000. Platea Visitante: G. 100.000.

Las entradas se adquieren a través del portal digital tuti.com.py.

La expectativa es alta y se presagia un importante número de hinchas para el compromiso, en donde chocan líder y escolta, y puede marcar el rumbo del campeonato.

TRABAJOS A PLENO. El plantel de Cerro Porteño se moviliza de cara al compromiso ante el Aborigen, confiado en obtener un resultado positivo, luego de su victoria ante Nacional en la ronda anterior por 2-1.

Ganando el Azulgrana estaría dando alcance al Indio, tomando ventaja deportiva en el mano a mano, ya que en la primera rueda había sido victoria del Ciclón por 4-3.

El entrenador Jorge Bava evaluará en la semana las labores de cara a conformar el once inicial.

De no encontrarse a pleno Juan Iturbe, su reemplazante podría ser Ignacio Aliseda, manteniendo la base ganadora del choque anterior. Otro a ser evaluado es Gustavo Velázquez, que no completó el juego ante el Albo, por lo que la opción como variante es Bruno Valdez.

Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
