En Barrio Obrero se prepara una fiesta

La directiva azulgrana dio a conocer el precio de las localidades para el juego, y las mismas son para Gradería Norte y Novena: G. 30.000, Platea: G. 30.000, Preferencia G. 100.000, Preferencia VIP y Benefactor: G. 180.000, Preferencia VIP Socios: G. 120.000. Platea Visitante: G. 100.000.

Las entradas se adquieren a través del portal digital tuti.com.py.

La expectativa es alta y se presagia un importante número de hinchas para el compromiso, en donde chocan líder y escolta, y puede marcar el rumbo del campeonato.

TRABAJOS A PLENO. El plantel de Cerro Porteño se moviliza de cara al compromiso ante el Aborigen, confiado en obtener un resultado positivo, luego de su victoria ante Nacional en la ronda anterior por 2-1.

Ganando el Azulgrana estaría dando alcance al Indio, tomando ventaja deportiva en el mano a mano, ya que en la primera rueda había sido victoria del Ciclón por 4-3.

El entrenador Jorge Bava evaluará en la semana las labores de cara a conformar el once inicial.

De no encontrarse a pleno Juan Iturbe, su reemplazante podría ser Ignacio Aliseda, manteniendo la base ganadora del choque anterior. Otro a ser evaluado es Gustavo Velázquez, que no completó el juego ante el Albo, por lo que la opción como variante es Bruno Valdez.