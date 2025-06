Empate sin goles en el arranque del Mundial de Clubes

El renovado Mundial de Clubes de la FIFA arrancó con el partido entre el Al-Ahly de Egipcio y el Inter Miami de Estados Unidos en el Hard Rock Stadium de Miami. El juego terminó 0-0.

El primer tiempo fue entretenido. El equipo egipcio fue mejor, teniendo más y mejor la pelota ante un elenco norteamericano que careció de claridad en ofensiva y con muchas dudas en el fondo. El Al-Ahly tuvo varias chances claras, incluso un penal a favor, pero Óscar Ustari le atajó el disparo a Trezeguet.

En la complementaria el encuentro fue más parejo. Se animó el equipo de Messi, aunque careció de efectividad a la hora de concretar.

Los minutos pasaron y ninguno fue capaz de romper el cero. El Mundial arrancó igualado y sin goles.

JUEGA GUSTAVO GÓMEZ. Este domingo debuta el paraguayo Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras de Brasil, cuando desde las 19:00 enfrente al Porto de Portugal, también por el Grupo A.

Otros tres compromisos también se disputarán este domingo: Bayern Múnich vs. Auckland City desde las 13:00 por el Grupo C; mientras que por el Grupo B juegan PSG vs. Atlético de Madrid desde las 16:00 y Botafogo vs. Seattle Sounders desde las 23:00.