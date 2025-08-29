29 ago. 2025
Fútbol Internacional

El Tottenham ficha a Xavi Simons

El Tottenham Hotspur confirmó este viernes el fichaje del atacante neerlandés del RB Leipzig Xavi Simons, por 51 millones de libras (60 millones de euros).

Agosto 29, 2025 01:22 p. m. • 
Por Redacción D10
Xavi Simons

Xavi Simons es nuevo jugador del Tottenham.

Foto: Gentileza - Tottenham

Simons, que era objetivo del Chelsea también, reforzará el ataque de los de Thomas Frank después de que el coreano Heung-min Son se haya marchado a la MLS este verano, James Maddison se perderá gran parte de la temporada por una lesión de rodilla y que el Arsenal les quitara el fichaje de Eberechi Eze en el último momento.

El internacional neerlandés, de 22 años, ha firmado un contrato de cinco años más dos opcionales con los ‘Spurs’ en la que será su primera aventura en la Premier League tras pasar por el Paris Saint Germain, el PSV Eindhoven y el RB Leipzig.

“Estoy muy contento y no puedo esperar para empezar. He estado soñando con esto durante mucho tiempo. Es un gran equipo y cuando conocí a Thomas (Frank) sabía directamente que este es el sitio correcto para mí. Traeré talento al equipo, pero también trabajo duro y disciplina. Quiero hacer todo lo posible por ganar”, dijo Simons.

La incorporación de Simons eleva el techo de gasto del Tottenham por encima de los 200 millones es verano, tras los fichajes de Mohammed Kudus (64), Mathys Tel (35), kevin Danso (25) y Luka Vuskovic (11).

Tottenham
