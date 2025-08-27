27 ago. 2025
Fútbol Internacional

Diego León podría debutar oficialmente en el Manchester United

Diego León está como suplente en el conjunto del Manchester United que este miércoles choca frente al Grimsby Town, por la Carabao Cup.

Diego León

Foto: Captura

El paraguayo Diego León podría debutar de manera oficial en el Manchester United este miércoles, frente al Grimsby Town por la Carabao Cup. El encuentro, a jugarse en el Blundell Park, arranca a las 16:00.

El jugador de 18 años, surgido en Cerro Porteño, forma parte de los jugadores suplentes del equipo dirigido por Rubem Amorim para el cotejo frente al conjunto de cuarta división.

En la pretemporada, Diego León sumó varios minutos en los encuentros amistosos, pero tras dos fechas de la Premier League, ni había sido convocado para ser alternativa.

