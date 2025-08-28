La operación “Julio Enciso a BlueCo” aún no estaría caída

Se suma un nuevo capítulo a esta novela protagonizada por Julio Enciso: el paraguayo, cuya venta al Racing Estrasburgo se decía truncada, al parecer seguiría en el interés del grupo BlueCo, que también es el dueño del Chelsea.

¡¡ATENCIÓN: NO ESTÁ CAÍDO EL PASE DE JULIO ENCISO AL GRUPO BLUECO!! 🇵🇾



▶️ Continúan las negociaciones para que el paraguayo llegue a Racing de Estrasburgo.



🗣️ "Hay varias maneras de que llegue a este grupo empresarial".



🎙️ @AskoMartin pic.twitter.com/pAoCyNMYfm — DSPORTS (@DSports) August 28, 2025

De acuerdo con informaciones periodísticas, se sigue trabajando para poder concretar esta oportunidad que tiene el delantero guaraní de 21 años. Hace días, el atleta no pudo superar una de las tantas pruebas médicas a la que fue sometido.

Este jueves, el entrenador del Brighton, Fabián Hurzeler, indicó que Julio Enciso ya se encuentra en Inglaterra para enfocarse en su rehabilitación. El último juego del ofensivo fue en la derrota de Paraguay ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas, el pasado 10 de junio. A pesar de esta inactividad, el seleccionador Gustavo Alfaro lo llamaría para el último combo de la Albirroja.