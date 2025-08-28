28 ago. 2025
Fútbol Internacional

La operación “Julio Enciso a BlueCo” aún no estaría caída

El delantero Julio Enciso aún no tiene bien definido su futuro. Cuando todo indicaba que no se uniría al grupo BlueCo, informaciones señalan que la operación todavía estaría activa.

Agosto 28, 2025 05:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Foto: Gentileza - Julio Enciso

Se suma un nuevo capítulo a esta novela protagonizada por Julio Enciso: el paraguayo, cuya venta al Racing Estrasburgo se decía truncada, al parecer seguiría en el interés del grupo BlueCo, que también es el dueño del Chelsea.

De acuerdo con informaciones periodísticas, se sigue trabajando para poder concretar esta oportunidad que tiene el delantero guaraní de 21 años. Hace días, el atleta no pudo superar una de las tantas pruebas médicas a la que fue sometido.

Este jueves, el entrenador del Brighton, Fabián Hurzeler, indicó que Julio Enciso ya se encuentra en Inglaterra para enfocarse en su rehabilitación. El último juego del ofensivo fue en la derrota de Paraguay ante Brasil por Eliminatorias Sudamericanas, el pasado 10 de junio. A pesar de esta inactividad, el seleccionador Gustavo Alfaro lo llamaría para el último combo de la Albirroja.

Redacción D10
