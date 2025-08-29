Le “robaron” a Antonio Sanabria su primer gol

El paraguayo Antonio Sanabria estuvo a punto de convertir su primer gol con la camiseta del Cremonese por la segunda jornada de la Serie A, frente al Sassuolo.

¡LO HIZO EL MUDO! Gambeta dentro del área del Tony Sanabria y GOL de Franco Vázquez para el 2-0 del Cremonese ante Sassuolo por la Serie A.



📺 Mirá la #SerieA por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EtGYcTjvJX — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

A los 39’, el atacante guaraní recibió la pelota en el área, superó la marca de la defensa y dejó en el suelo al portero para definir desde un ángulo cerrado. A centímetros de la línea de sentencia, su compañero Franco Vázquez le dio el último toque al balón que se metió en la portería rival para el 2-0.

Tony Sanabria con su primer gol con Cremonese duplica la ventaja 🇵🇾#CremoneseSassuolo 2-0 pic.twitter.com/qblhqFNzBN — Lega Serie A (@SerieA_ES) August 29, 2025

Si bien Tonny festejó como suyo el gol, y tanto las redes sociales del club y como de la liga le dieron la autoría, lo cierto es que después se rectificaron y corrigieron el error sumándole al compatriota su primera asistencia.

En la primera fecha, Antonio Sanabria tuvo minutos en el segundo tiempo en el triunfo frente al AC Milan y este viernes ya arrancó de titular.