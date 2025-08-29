29 ago. 2025
Fútbol Internacional

Le “robaron” a Antonio Sanabria su primer gol

El paraguayo Antonio Sanabria estuvo muy cerca de anotar su primer gol con el Cremonese tras dejar en el suelo al portero rival, pero su compañero Franco Vázquez se quedó con el tanto.

Agosto 29, 2025 02:17 p. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Sanabria

Antonio Sanabria arrancó de titular en el Cremonese.

Foto: Gentileza - Cremonese

El paraguayo Antonio Sanabria estuvo a punto de convertir su primer gol con la camiseta del Cremonese por la segunda jornada de la Serie A, frente al Sassuolo.

A los 39’, el atacante guaraní recibió la pelota en el área, superó la marca de la defensa y dejó en el suelo al portero para definir desde un ángulo cerrado. A centímetros de la línea de sentencia, su compañero Franco Vázquez le dio el último toque al balón que se metió en la portería rival para el 2-0.

Si bien Tonny festejó como suyo el gol, y tanto las redes sociales del club y como de la liga le dieron la autoría, lo cierto es que después se rectificaron y corrigieron el error sumándole al compatriota su primera asistencia.

En la primera fecha, Antonio Sanabria tuvo minutos en el segundo tiempo en el triunfo frente al AC Milan y este viernes ya arrancó de titular.

Antonio Sanabria Cremonese
Redacción D10
