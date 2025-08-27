27 ago. 2025
Fútbol Internacional

Nacional recuerda a Juan Izquierdo, a un año de su fallecimiento

Tras retirar el dorsal 3 por tiempo indeterminado, Nacional recordó este miércoles al exfutbolista Juan Manuel Izquierdo, quien falleció el 27 de agosto del año pasado en la ciudad brasileña de São Paulo.

Agosto 27, 2025 01:21 p. m. • 
Por Redacción D10
GWCEQlJXYAAMMqE.jpg

Juan Izquierdo, futbolista de Nacional fallecido.

“A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores”, indica una publicación hecha por el club en sus redes sociales que fue acompañada por un video.

Izquierdo falleció a los 27 años de edad en São Paulo, cuando en un encuentro del 22 de agosto por los octavos de final de Copa Libertadores entre São Paulo y Nacional en el estadio Morumbí, se desplomó sobre el final del partido tras sufrir una arritmia.

Inmediatamente fue retirado del campo de juego en una ambulancia y trasladado al sanatorio, donde estuvo acompañado por su familia y por una comitiva de Nacional.

El jugador estaba ingresado en el hospital Albert Einstein de la capital paulista, donde a su llegada tuvo que ser reanimado con un desfibrilador tras entrar en parada cardíaca, lo que le produjo un daño neurológico irreversible.

Desde entonces, los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos.

Tras su fallecimiento, los restos del futbolista fueron trasladados a Montevideo en un avión de la Fuerza Aérea y el 29 de agosto fueron velados en la sede de Nacional.

El 22 de agosto de este año, el cumplirse un año del encuentro por Copa Libertadores, jugadores y directivos de Nacional recibieron a la familia de Izquierdo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde homenajearon al exfutbolista. Ese día, el Tricolor anunció el retiro de la camiseta número 3 por tiempo indeterminado.

Formado en el Club Atlético Cerro, Izquierdo desarrolló la mayor parte de su carrera en su país, donde también vistió los colores de Liverpool, Wanderers y Peñarol. Mientras tanto, en el extranjero defendió los colores del mexicano Atlético San Luis.

Nacional Fútbol Internacional
Redacción D10
