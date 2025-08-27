Nacional recuerda a Juan Izquierdo, a un año de su fallecimiento

“A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores”, indica una publicación hecha por el club en sus redes sociales que fue acompañada por un video.

Izquierdo falleció a los 27 años de edad en São Paulo, cuando en un encuentro del 22 de agosto por los octavos de final de Copa Libertadores entre São Paulo y Nacional en el estadio Morumbí, se desplomó sobre el final del partido tras sufrir una arritmia.

Inmediatamente fue retirado del campo de juego en una ambulancia y trasladado al sanatorio, donde estuvo acompañado por su familia y por una comitiva de Nacional.

El jugador estaba ingresado en el hospital Albert Einstein de la capital paulista, donde a su llegada tuvo que ser reanimado con un desfibrilador tras entrar en parada cardíaca, lo que le produjo un daño neurológico irreversible.

Desde entonces, los médicos le mantuvieron sedado y con respiración mecánica en una unidad de cuidados intensivos.

Tras su fallecimiento, los restos del futbolista fueron trasladados a Montevideo en un avión de la Fuerza Aérea y el 29 de agosto fueron velados en la sede de Nacional.

El 22 de agosto de este año, el cumplirse un año del encuentro por Copa Libertadores, jugadores y directivos de Nacional recibieron a la familia de Izquierdo en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde homenajearon al exfutbolista. Ese día, el Tricolor anunció el retiro de la camiseta número 3 por tiempo indeterminado.

Formado en el Club Atlético Cerro, Izquierdo desarrolló la mayor parte de su carrera en su país, donde también vistió los colores de Liverpool, Wanderers y Peñarol. Mientras tanto, en el extranjero defendió los colores del mexicano Atlético San Luis.