28 ago. 2025
Fútbol Internacional

Julio Enciso regresó a Brighton

El paraguayo Julio Enciso está de nuevo en el Brighton para continuar con su recuperación tras no concretarse su fichaje por el Racing de Estrasburgo.

Agosto 28, 2025 10:44 a. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso

Julio Enciso seguirá su rehabilitación en Brighton.

Foto: Gentileza - Julio Enciso

Tras el fichaje caído de Julio Enciso por el Racing de Estrasburgo, que pertenece al grupo BlueCo que también maneja al Chelsea, el paraguayo está de nuevo en Brighton.

De acuerdo con las palabras de su entrenador Fabián Hurzeler, el delantero continuará su recuperación en la entidad inglesa.

Julio Enciso no superó todas las pruebas médicas a la que fue sometido para firmar el contrato con el BlueCo por lo que su venta no se pudo concretar. De igual manera y a pesar de no haber jugado aún en lo que va del segundo semestre, el jugador estaría como para ser llamado por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay para este último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

Julio Enciso Brighton
Redacción D10
