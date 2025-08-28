Julio Enciso regresó a Brighton

Tras el fichaje caído de Julio Enciso por el Racing de Estrasburgo, que pertenece al grupo BlueCo que también maneja al Chelsea, el paraguayo está de nuevo en Brighton.

De acuerdo con las palabras de su entrenador Fabián Hurzeler, el delantero continuará su recuperación en la entidad inglesa.

Julio Enciso ‘is back’ to continue his rehab, FH says there are conversations with players about the future. FH says Solly March needs to remain positive with his recovery so he can return as when back he can be a ‘great player for us’ #bhafc https://t.co/9EEo15cnPK — Johnny Cantor 🎙 (@johnnycantor_) August 28, 2025

Julio Enciso no superó todas las pruebas médicas a la que fue sometido para firmar el contrato con el BlueCo por lo que su venta no se pudo concretar. De igual manera y a pesar de no haber jugado aún en lo que va del segundo semestre, el jugador estaría como para ser llamado por Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay para este último combo de las Eliminatorias Sudamericanas.

