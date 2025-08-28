28 ago. 2025
Fútbol Internacional

Palmeiras también se baja de la puja

El club brasileño Palmeiras desistió definitivamente de contratar al paraguayo Julio Enciso, jugador del Brighton, luego de que tampoco lo hiciera BlueCop, el grupo empresarial que pretendía llevarlo a Francia.

Agosto 28, 2025 07:15 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-URU-PAR

¿Sin ofertas? Enciso seguirá siendo jugador del Brighton inglés, al menos por ahora.

AFP

Las condiciones físicas del jugador resultaron un problema a largo plazo para la inversión que pretendía el grupo que es dueño del Chelsea inglés y del Racing Estrasburgo francés.

Según fuentes consultadas por Bolavip Brasil, Palmeiras desistió por dos motivos: cerró con otro jugador de las características del paraguayo y, además, no quedó satisfecho por cómo manejó la negociación el agente de Enciso, Pedro Aldave.

Palmeiras, luego de haber contratado a Andreas Pereira, centrocampista ofensivo proveniente del Fulham también inglés, ya invirtió más de lo que podía permitirse esta temporada, y no hará más contrataciones hasta 2026. Por otra parte, afirma Bolavip, “la forma en que el agente de Enciso gestionó las negociaciones con Palmeiras no fue bien del agrado de Leila Pereira”, la presidenta del club de São Paulo.

Julio Enciso Fútbol Internacional
Redacción D10
