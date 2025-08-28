Palmeiras también se baja de la puja

Las condiciones físicas del jugador resultaron un problema a largo plazo para la inversión que pretendía el grupo que es dueño del Chelsea inglés y del Racing Estrasburgo francés.

Según fuentes consultadas por Bolavip Brasil, Palmeiras desistió por dos motivos: cerró con otro jugador de las características del paraguayo y, además, no quedó satisfecho por cómo manejó la negociación el agente de Enciso, Pedro Aldave.

Palmeiras, luego de haber contratado a Andreas Pereira, centrocampista ofensivo proveniente del Fulham también inglés, ya invirtió más de lo que podía permitirse esta temporada, y no hará más contrataciones hasta 2026. Por otra parte, afirma Bolavip, “la forma en que el agente de Enciso gestionó las negociaciones con Palmeiras no fue bien del agrado de Leila Pereira”, la presidenta del club de São Paulo.