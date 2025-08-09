09 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Emotiva e inolvidable inauguración de los Juegos Panamericanos Junior 2025

Este sábado se lleva a cabo la histórica inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El estadio Defensores del Chaco vibra con los artistas nacionales e internacionales.

Agosto 09, 2025 08:23 p. m. • 
Por Redacción D10
Inauguración de los Panamericanos Asu2025.jpeg

Inauguración de los Panamericanos Asu2025

Foto: Renato Delgado/Última Hora

El Defensores del Chaco vistió este sábado sus mejores galas para una noche que quedará para la historia, con la ceremonia de apertura de los II Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, que se puso en marcha ayer y que tendrá una intensa actividad hasta el próximo sábado 23 de agosto.

A las 19:40, en punto, la delegación nacional salió a escena y recorrió por la pista, encabezada por los abanderados Nicole Martínez, de remo, y Lars Flaming, de atletismo.

Inauguración de los Panamericanos Asu2025.jpeg

Inauguración de los Panamericanos Asu2025.

DIARIO ULTIMA HORA

DE ALTO NIVEL. Artistas nacionales y del plano internacional van desfilando por el escenario en una noche memorable que tendrá la actuación de Kchiporros, Villagrán, Purahéi Soul, Néstor Ló y Los Caminantes, Juan Cancio Barreto, Hydro, Aleshit, Andrea Valobra, Dani Blaires y Cami Flecha, entre otros.

Algunos cantantes ya hicieron vibrar al público, como Juan Cancio Barreto, con su reconocido requinto. La noche se cerrará con el ritmo del argentino Tiago PZK, que combinó R&B, trap, pop y sonidos contemporáneos.

Recordemos que las delegaciones más numerosas, con sus deportistas de entre 14 y 22 años, son México, con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318) y Chile (282).

Los organizadores calculan que llegarán entre 7.500 y 8.000 visitantes para asistir a los Juegos que se disputarán hasta el 23 de agosto. El Team Paraguay, que competirá con 320 atletas, buscará obtener unas 20 medallas en esta ocasión.

Inauguración de los Panamericanos Asu2025.jpeg

Inauguración de los Panamericanos Asu2025.

Díario Ultima Hora

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Uruguay envía a Asunción una delegación liderada por mujeres
Juegos Panamericanos
Uruguay envía a Asunción una delegación liderada por mujeres
Uruguay participará en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior que se llevará a cabo en Asunción con una delegación que tendrá mayoría de competidoras mujeres.
Agosto 06, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Nicole Martínez_47535672.jpg
Juegos Panamericanos
Abanderamiento, el domingo 3
El domingo 3 de agosto se cumplirá la ceremonia de abanderamiento del Team Paraguay, para los Juegos Panamericanos Juniors, que se disputará entre el 9 al 23 de agosto.
Julio 31, 2025 07:57 a. m.
 · 
Redacción D10
camilo perez_515436106_1297303485708443_3195718362648230780_n_62286442.jpg
Juegos Panamericanos
“ASU2025, el evento más grande de la historia deportiva”
Camilo Pérez López Moreira, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), en diálogo con Urbana al Máximo (106.9 FM), palpitó la previa del inicio de los Juegos Panamericanos Junior ASU2025, que se pone en marcha en dos semanas.
Julio 30, 2025 09:01 a. m.
 · 
Redacción D10
PORTADA.jpeg
Juegos Panamericanos
Kyle Bogado, sinónimo de fuerza y potencia
Kyle Bogado representará a Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior ASU2025. El atleta de halterofilia sueña con lucirse en casa y dejar en alto la bandera de Paraguay.
Julio 28, 2025 03:07 p. m.
 · 
Alcides Benítez
nataktasss.jpg
Juegos Panamericanos
Con “un equipo novel”, pero “con las expectativas altas”
El equipo nacional de arco y flecha se alistan para competir en casa, entre la juventud y la motivación, para competir en los Juegos Panamericanos 2025.
Julio 28, 2025 02:56 p. m.
 · 
Alcides Benítez
luciana esgrima.jpg
Juegos Panamericanos
Sueña con una medalla para Paraguay: “Sería fantástico”
La esgrima ya tiene su camino recorrido y cuenta con armas para soñar en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.
Julio 28, 2025 02:42 p. m.
 · 
Alcides Benítez
Carga Más