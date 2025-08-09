Emotiva e inolvidable inauguración de los Juegos Panamericanos Junior 2025

El Defensores del Chaco vistió este sábado sus mejores galas para una noche que quedará para la historia, con la ceremonia de apertura de los II Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, que se puso en marcha ayer y que tendrá una intensa actividad hasta el próximo sábado 23 de agosto.

A las 19:40, en punto, la delegación nacional salió a escena y recorrió por la pista, encabezada por los abanderados Nicole Martínez, de remo, y Lars Flaming, de atletismo.

Inauguración de los Panamericanos Asu2025. DIARIO ULTIMA HORA

DE ALTO NIVEL. Artistas nacionales y del plano internacional van desfilando por el escenario en una noche memorable que tendrá la actuación de Kchiporros, Villagrán, Purahéi Soul, Néstor Ló y Los Caminantes, Juan Cancio Barreto, Hydro, Aleshit, Andrea Valobra, Dani Blaires y Cami Flecha, entre otros.

Algunos cantantes ya hicieron vibrar al público, como Juan Cancio Barreto, con su reconocido requinto. La noche se cerrará con el ritmo del argentino Tiago PZK, que combinó R&B, trap, pop y sonidos contemporáneos.

Recordemos que las delegaciones más numerosas, con sus deportistas de entre 14 y 22 años, son México, con 384 atletas, seguido por Brasil (362), Argentina (339), Paraguay (318) y Chile (282).

Los organizadores calculan que llegarán entre 7.500 y 8.000 visitantes para asistir a los Juegos que se disputarán hasta el 23 de agosto. El Team Paraguay, que competirá con 320 atletas, buscará obtener unas 20 medallas en esta ocasión.