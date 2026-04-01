06 abr. 2026
Cerro Porteño

Emotiva despedida de Achucarro

VIDEO. Jorge Achucarro se despidió con triunfo del Ciclón y tras el lance fue reconocido por la hinchada y los jugadores.

Abril 01, 2026 10:39 a. m. • 
Por Redacción D10
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Achu recibió un reconocimiento del plantel y de la hinchada.

Rodolfo Areco Martínez

Jorge Achucarro, soldado de Cerro Porteño, volvió a cerrar su etapa como interino del club y lo hizo con un triunfo sobre Sportivo Luqueño por el marcador de 2-3. El DT se despidió del plantel con un emotivo acto en el Luis Salinas.

“El Achu es de Cerro, de Cerro no se va”, cantaban en las gradas y luego fue coreado también por los jugadores del Ciclón.

El DT argentino Ariel Holan fue el elegido por la directiva para tomar el puesto que quedó vacante desde la salida de Jorge Bava. Achucarro, en tanto, dirigió tres partidos en este campeonato, cosechando tres triunfos (Libertad 2-3, San Lorenzo 2-0, Sportivo Luqueño 2-3).

Jorge Achucarro Cerro Porteño Torneo Apertura
Redacción D10
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