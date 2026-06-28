Canadá, primer clasificado a octavos

La selección de Canadá inauguró la fase de eliminación directa del Mundial 2026 con un sufrido pero valioso triunfo por 1-0 sobre Sudáfrica, convirtiéndose en el primer combinado nacional en asegurar su presencia en los octavos de final de la máxima cita del fútbol.

En un compromiso muy disputado, celebrado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el conjunto norteamericano debió trabajar hasta los últimos instantes para quedarse con la clasificación. Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, apareció Stephen Eustaquio en el minuto añadido para capturar un rebote en la entrada del área y sacar un remate preciso que desató la euforia de los aficionados canadienses.

El encuentro fue intenso de principio a fin, con oportunidades repartidas para ambos equipos y momentos de gran tensión. Durante la primera mitad, Canadá reclamó insistentemente un penal sobre Richie Laryea tras una acción dentro del área sudafricana. Sin embargo, el árbitro portugués João Pinheiro decidió dejar seguir el juego y, pese a las protestas del banco canadiense, el VAR tampoco consideró necesario revisar la jugada.

Por su parte, Sudáfrica volvió a demostrar por qué fue una de las grandes sorpresas. El conjunto africano compitió de igual a igual ante uno de los anfitriones del torneo y generó varias situaciones de peligro que pudieron cambiar la historia del partido. La defensa canadiense también cumplió un papel determinante en los momentos más complicados del encuentro, sosteniendo el resultado y permitiendo que el equipo dirigido por Jesse Marsch mantuviera la calma hasta encontrar la oportunidad decisiva en el tramo final.

Con esta victoria, Canadá dio un paso histórico en la Copa del Mundo y ahora aguardará al vencedor del enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos para conocer a su próximo rival en la ronda de los dieciséis mejores.