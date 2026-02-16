Cerro Porteño perdió en liga cinco meses después

Cerro Porteño cayó frente a Nacional, perdió sin la chance de llegar a la cima, y se quedó sin invicto en el Torneo Apertura. Además, la caída del domingo significó la primera derrota liguera en la era de Jorge Bava.

El Ciclón no perdía en un encuentro por el certamen Copa de Primera desde el 13 de septiembre de 2025, cuando el General Caballero JLM lo venció por 2-1 en el estadio Ka’arendy, por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025.

Entre ese encuentro y la derrota frente a la Academia el domingo, pasaron 15 cotejos de los cuales nueve fueron victorias y seis empates. Durante este periodo, Cerro Porteño sufrió una dolorosa caída nuevamente ante el General Caballero JLM, pero desde los penales, por 3-4, tras el 0-0 en tiempo normal de los cuartos de final de la Copa Paraguay 2025.

La eliminación de la Copa Paraguay fue el primer trago amargo de Jorge Bava que fue presentado de manera oficial el 30 de septiembre del curso pasado.