19 feb. 2026
Cerro Porteño

Lucas Quintana, la opción en la zaga azulgrana

Prácticamente está descartada la presencia de Gustavo Velázquez en la defensa de Cerro Porteño; en su lugar la opción que emerge es Lucas Quintana.

Febrero 19, 2026 12:16 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Quintana

Lucas Quintana se perfila para arrancar de titular en el clásico.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Gustavo Velázquez no completó el entrenamiento de Cerro Porteño este jueves y su presencia en el superclásico está prácticamente descartada. Su reemplazante sería el zaguero Lucas Quintana.

El jugador de 21 años volvería a tener minutos después del partido que el Ciclón sostuvo ante Libertad, por la primera fecha del Torneo Apertura. Los siguientes encuentros los vio desde la banca de suplentes.

Por otra parte, Gustavo Velázquez sufrió un desgarro que lo va a marginar por varios partidos. La baja del capitán cerrista frente a Olimpia será una de las variantes que tendrá el equipo de Jorge Bava para el superclásico.

Entonces, el onceno azulgrana que para el superclásico será con Alexis Martín en portería; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros en la defensa; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Harold Mosquera en el sector medio; Juan Iturbe y Pablo Vegetti en ofensiva.

Cerro Porteño Gustavo Velázquez Lucas Quintana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jdnfksd.jfif
Cerro Porteño
Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño
VIDEO. El paraguayo Óscar Romero contó su verdad y explicó por qué decidió fichar por Huracán y no por Cerro Porteño.
Febrero 16, 2026 04:13 p. m.
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño perdió en liga cinco meses después
Tuvieron que pasar poco más de cinco meses para que Cerro Porteño vuelva a caer en un encuentro liguero.
Febrero 16, 2026 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño habilita el canje de entradas para sus socios
De cara al superclásico, Cerro Porteño habilitó este lunes el canje de entradas exclusivo para sus socios. El jueves estará para el público en general.
Febrero 16, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
ccpdd.jfif
Cerro Porteño
¿Qué dijo Jorge Bava tras la dura derrota de Cerro Porteño?
Jorge Bava dio sus explicaciones tras la derrota de Cerro Porteño ante Nacional en La Nueva Olla.
Febrero 15, 2026 11:33 p. m.
55096473470_150006d612_o.jpg
Cerro Porteño
Caldeado ambiente en La Nueva Olla
VIDEO. Se registraron incidentes entre hinchas de Cerro Porteño en Preferencias tras la derrota ante Nacional.
Febrero 15, 2026 11:07 p. m.
jijm.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño, con tridente extranjero
Cerro Porteño prepara el equipo para el duelo ante Nacional, que será el domingo 15, desde las 20:30, en La Nueva Olla.
Febrero 12, 2026 08:49 p. m.
Carga Más