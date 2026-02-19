Lucas Quintana, la opción en la zaga azulgrana

Gustavo Velázquez no completó el entrenamiento de Cerro Porteño este jueves y su presencia en el superclásico está prácticamente descartada. Su reemplazante sería el zaguero Lucas Quintana.

El jugador de 21 años volvería a tener minutos después del partido que el Ciclón sostuvo ante Libertad, por la primera fecha del Torneo Apertura. Los siguientes encuentros los vio desde la banca de suplentes.

Por otra parte, Gustavo Velázquez sufrió un desgarro que lo va a marginar por varios partidos. La baja del capitán cerrista frente a Olimpia será una de las variantes que tendrá el equipo de Jorge Bava para el superclásico.

Entonces, el onceno azulgrana que para el superclásico será con Alexis Martín en portería; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Blas Riveros en la defensa; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez y Harold Mosquera en el sector medio; Juan Iturbe y Pablo Vegetti en ofensiva.