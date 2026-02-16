Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño

Óscar Romero, volante ofensivo paraguayo, ex Internacional de Porto Alegre, emprendió viaje este lunes rumbo a Buenos Aires, Argentina, para finiquitar su incorporación a Huracán.

Antes de tomar el vuelo, charló con los medios de prensa y dio sus explicaciones del por qué se decidió por Huracán y no llegó a Cerro Porteño para esta temporada.

“Uno entiende, muchas veces desde mi lugar uno toma más decisiones profesionales, entiendo el fanatismo, entiendo al fanático que defiende sus colores, su club, y en el caso de Cerro, que es lo que quizás me llegó más en estos días, yo había tomado ya la decisión hace creo que dos años atrás, hablando con toda la dirigencia del club, ellos sabían de mi decisión, del objetivo que yo tenía, también Ángel”, comenzó diciendo.

Aclaró que en este mercado de pases no hubo ningún acercamiento del Ciclón. “En este mercado ni se acercaron, muchas veces se dijo de que me llamaron en este mercado de pases, no fue así, porque ya en su momento dejamos las cosas claras y habíamos dicho que este año queríamos tener un desafío fuera del país”, sentenció.