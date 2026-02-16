16 feb. 2026
Cerro Porteño

Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño

VIDEO. El paraguayo Óscar Romero contó su verdad y explicó por qué decidió fichar por Huracán y no por Cerro Porteño.

Febrero 16, 2026 04:13 p. m.
jdnfksd.jfif

Óscar Romero antes de viajar rumbo a Argentina.

Óscar Romero, volante ofensivo paraguayo, ex Internacional de Porto Alegre, emprendió viaje este lunes rumbo a Buenos Aires, Argentina, para finiquitar su incorporación a Huracán.

Antes de tomar el vuelo, charló con los medios de prensa y dio sus explicaciones del por qué se decidió por Huracán y no llegó a Cerro Porteño para esta temporada.

“Uno entiende, muchas veces desde mi lugar uno toma más decisiones profesionales, entiendo el fanatismo, entiendo al fanático que defiende sus colores, su club, y en el caso de Cerro, que es lo que quizás me llegó más en estos días, yo había tomado ya la decisión hace creo que dos años atrás, hablando con toda la dirigencia del club, ellos sabían de mi decisión, del objetivo que yo tenía, también Ángel”, comenzó diciendo.

Aclaró que en este mercado de pases no hubo ningún acercamiento del Ciclón. “En este mercado ni se acercaron, muchas veces se dijo de que me llamaron en este mercado de pases, no fue así, porque ya en su momento dejamos las cosas claras y habíamos dicho que este año queríamos tener un desafío fuera del país”, sentenció.
Óscar Romero explicó su decisión

Óscar Romero Cerro Porteño Huracán
Más contenido de esta sección
HA05KpFaAAQXi-w.jpeg
Cerro Porteño
Pensando en el once
El DT Bava planifica el duelo con la limitante de los extranjeros.
Febrero 12, 2026 07:52 a. m.
 · 
Redacción D10
Luis Amarilla
Cerro Porteño
Cerro Porteño y el retorno de Luis Amarilla
El delantero de Cerro Porteño, Luis Amarilla, sigue su proceso de recuperación y volvería a las canchas en la primera quincena de marzo, según lo comentado por Edgar Amarilla, padre del futbolista.
Febrero 10, 2026 05:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Directiva cerro porteño
Cerro Porteño
Cerro estructura su directiva, con Reguera a la cabeza
La nueva comisión de Cerro Porteño distribuyó los principales cargos con los integrantes electos.
Febrero 10, 2026 03:10 p. m.
 · 
Redacción D10
blas riveros cerro_blaas_65314292.jpg
Cerro Porteño
Recuperación y alternativas en el Ciclón
Cerro Porteño dejó atrás el empate con el 2 de Mayo y planifica lo que será su compromiso ante Nacional, el domingo 15, en La Nueva Olla, desde las 20:30.
Febrero 10, 2026 08:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vegetti
Cerro Porteño
El Cerro de Jorge Bava no juega “para un jugador en específico”
Tras el empate sin goles ante el 2 de Mayo, el entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava aclaró que su equipo no juega “para un jugador en específico”. Esto respondió ante una consulta sobre Pablo Vegetti.
Febrero 08, 2026 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Lezcano_59534827.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño vuelve a la carga por Rubén Lezcano
Cerro Porteño no desiste y volvió a la carga por el extremo Rubén Lezcano, actualmente en el Fluminense.
Febrero 08, 2026 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más