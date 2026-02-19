El Ciclón prepara variantes en ofensiva

Cerro Porteño se prepara para el compromiso del sábado ante Olimpia, que será en La Nueva Olla desde las 18:30.

El estratega Jorge Bava apostaría por volver a la fórmula que le brindó el éxito en la temporada anterior, recuperando volares que no pudo aún utilizar de arranque en lo que va del año.

Juan Manuel Iturbe se encuentra recuperado y presto para volver a la zona de ataque, conformando el mediocampo con la figura del doble 6 con Jorge Morel y el retorno de Robert Piris Da Motta en la contención.

Abierto por uno de los extremos la duda pasa entre Carlos Franco y Cecilio Domínguez, completando la fórmula con Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

El probable equipo de Cerro Porteño sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta y Cecilio Domínguez o Carlos Franco; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.