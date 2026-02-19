19 feb. 2026
Cerro Porteño

Juan Manuel Iturbe: “Siempre me tocó convertirles”

Juan Manuel Iturbe, delantero de Cerro Porteño, está para regresar en el superclásico y se mostró confiado por sus antecedentes convirtiéndole goles a Olimpia.

Febrero 19, 2026 12:48 p. m. • 
Por Redacción D10
Juan Manuel Iturbe.jpg

Juan Manuel Iturbe, delantero de Cerro Porteño.

@ccp1912oficial

Juan Manuel Iturbe brindó este jueves una conferencia de prensa en la previa de lo que será la disputa del primer superclásico del año marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla.

Iturbe regresará a la titularidad en el superclásico y en conferencia de prensa indicó que la presión siempre está, no solo por eser un clásico. “Todos los partidos sentimos presión, siempre estamos obligados a ganar”, comenzó diciendo.

También hubo autocrítica sobre el rendimiento del equipo. “Lo primordial fue mantener el grupo del año pasado. Se trajeron muy buenos jugadores que se están adaptando al fútbol paraguayo y somos conscientes de que debemos mejorar”, indicó.

Iturbe mencionó que Pablo Vegetti es un gran profesional que está muy comprometido con Cerro Porteño. “Pablo sabe cómo afrontar este tipo de situaciones, remarco lo que viene haciendo profesionalmente. Se involucra y busca mejorar siempre, una vez que agarre la racha se va a cansar de hacer goles”, manifestó.

Sobre el enojo del público cerrista por el mal rendimiento de los últimos partidos, Iturbe manifestó entender al hincha. “Sabemos lo que quiere y está esperando la gente. El enojo del hincha es normal, saben de la calidad de jugadores que somos y se espera mucho de nosotros”, apuntó.

Juan Manuel también aprovechó para aclarar algo que se habla bastante. “Muchos hinchas y periodistas piensan que seguimos viviendo del campeonato pasado y esto no es así, desde el 2 de enero ya estamos con todo con este campeonato”, reveló.

Consultado si buscará quedar en la lista de Alfaro para el Mundial, Itu fue muy sincero. “Es el sueño de cualquier jugador, pero primero está hacer bien las cosas con mi club, tengo ese pensamiento”, destacó.

Por último habló de la preocupación del hincha franjeado al conocer la noticia de su vuelta en el superclásico. “Jugué clásicos en inferiores, reserva, primera y siempre me tocó convertirles”, concluyó entre risas.

Juan Manuel Iturbe Cerro Porteño Superclásico
Redacción D10
Más contenido de esta sección
jdnfksd.jfif
Cerro Porteño
Óscar Romero explica por qué eligió Huracán en lugar de Cerro Porteño
VIDEO. El paraguayo Óscar Romero contó su verdad y explicó por qué decidió fichar por Huracán y no por Cerro Porteño.
Febrero 16, 2026 04:13 p. m.
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño perdió en liga cinco meses después
Tuvieron que pasar poco más de cinco meses para que Cerro Porteño vuelva a caer en un encuentro liguero.
Febrero 16, 2026 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño
Cerro Porteño
Cerro Porteño habilita el canje de entradas para sus socios
De cara al superclásico, Cerro Porteño habilitó este lunes el canje de entradas exclusivo para sus socios. El jueves estará para el público en general.
Febrero 16, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
ccpdd.jfif
Cerro Porteño
¿Qué dijo Jorge Bava tras la dura derrota de Cerro Porteño?
Jorge Bava dio sus explicaciones tras la derrota de Cerro Porteño ante Nacional en La Nueva Olla.
Febrero 15, 2026 11:33 p. m.
55096473470_150006d612_o.jpg
Cerro Porteño
Caldeado ambiente en La Nueva Olla
VIDEO. Se registraron incidentes entre hinchas de Cerro Porteño en Preferencias tras la derrota ante Nacional.
Febrero 15, 2026 11:07 p. m.
jijm.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño, con tridente extranjero
Cerro Porteño prepara el equipo para el duelo ante Nacional, que será el domingo 15, desde las 20:30, en La Nueva Olla.
Febrero 12, 2026 08:49 p. m.
Carga Más