Juan Manuel Iturbe: “Siempre me tocó convertirles”

Juan Manuel Iturbe brindó este jueves una conferencia de prensa en la previa de lo que será la disputa del primer superclásico del año marcado para este sábado 21 de febrero a las 18:30 en La Nueva Olla.

Iturbe regresará a la titularidad en el superclásico y en conferencia de prensa indicó que la presión siempre está, no solo por eser un clásico. “Todos los partidos sentimos presión, siempre estamos obligados a ganar”, comenzó diciendo.

También hubo autocrítica sobre el rendimiento del equipo. “Lo primordial fue mantener el grupo del año pasado. Se trajeron muy buenos jugadores que se están adaptando al fútbol paraguayo y somos conscientes de que debemos mejorar”, indicó.

Iturbe mencionó que Pablo Vegetti es un gran profesional que está muy comprometido con Cerro Porteño. “Pablo sabe cómo afrontar este tipo de situaciones, remarco lo que viene haciendo profesionalmente. Se involucra y busca mejorar siempre, una vez que agarre la racha se va a cansar de hacer goles”, manifestó.

Sobre el enojo del público cerrista por el mal rendimiento de los últimos partidos, Iturbe manifestó entender al hincha. “Sabemos lo que quiere y está esperando la gente. El enojo del hincha es normal, saben de la calidad de jugadores que somos y se espera mucho de nosotros”, apuntó.

Juan Manuel también aprovechó para aclarar algo que se habla bastante. “Muchos hinchas y periodistas piensan que seguimos viviendo del campeonato pasado y esto no es así, desde el 2 de enero ya estamos con todo con este campeonato”, reveló.

Consultado si buscará quedar en la lista de Alfaro para el Mundial, Itu fue muy sincero. “Es el sueño de cualquier jugador, pero primero está hacer bien las cosas con mi club, tengo ese pensamiento”, destacó.

Por último habló de la preocupación del hincha franjeado al conocer la noticia de su vuelta en el superclásico. “Jugué clásicos en inferiores, reserva, primera y siempre me tocó convertirles”, concluyó entre risas.

