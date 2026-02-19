19 feb. 2026
Cerro Porteño

Gustavo Velázquez preocupa en Cerro Porteño

El defensor de Cerro Porteño, Gustavo Velázquez encendió las alarmas este día al terminar el entrenamiento con molestias musculares.

Gustavo Velázquez

Gustavo Velázquez se someterá a estudios.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño se enfoca en el superclásico del fútbol paraguayo, pero esta mañana Gustavo Velázquez se convirtió en preocupación. El defensa capitán del Azulgrana se retiró con algunas molestias musculares del entrenamiento.

Durante la tarde se someterá a estudios para tener un panorama más claro con relación a esta dolencia. A esto también se le suma que el zaguero presenta un cuadro gripal lo que aumenta la duda con respecto a su presencia en el encuentro del sábado.

Esta mañana, el entrenador Jorge Bava paró este onceno: Alexis Martín; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Harold Mosquera; Juan Iturbe y Pablo Vegetti.

