18 feb. 2026
Cerro Porteño

Cerro Porteño quiere cortar la racha

Cerro Porteño perfila el equipo, buscando ganar en casa tras 4 años.

Febrero 18, 2026 07:24 a. m. • 
Por Redacción D10
HBYl1FLXoAAzS1q.jpeg

Pide cancha. Juan Manuel Iturbe se pone a punto para arrancar de titular en el Clásico.

Cerro Porteño se prepara para el compromiso clásico ante Olimpia, que será el sábado 21 en La Nueva Olla de Barrio Obrero desde las 18:30.

El Ciclón apuesta por un equipo ofensivo, para recuperar la confianza en el plano local, luego de ceder ante Nacional 0-2 en su última presentación. En Cerro, además, es materia pendiente vencer en el primer clásico del año, ya que no logra arrancar la temporada con victoria desde el 2017, cuando por la sexta fecha del Apertura superó a Olimpia por 2 a 1, el 12 de marzo del 2017, con goles de Rodrigo Rojas y Guillermo Beltrán, en el Defensores del Chaco.

Con lo que respecta jugar en Barrio Obrero, el Ciclón tiene una racha negativa de ocho juegos sin ganar en el plano local (9 si se suma Libertadores). El último triunfo fue el 31 de octubre del 2021 por 1-0 (gol de Claudio Aquino).

Con lo que refiere al equipo, el atacante Juan Iturbe ya se encuentra trabajando con el grupo y se aguarda una evolución óptima del lateral Blas Riveros, una de las dudas en el Azulgrana.

CIFRA. 2017 fue el año en que Cerro arrancó ganando ante Olimpia en la temporada. Fue por 2-1 un 18 de marzo.

Cerro Porteño Torneo Apertura Superclásico
Redacción D10
