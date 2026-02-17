Cerro Porteño ya piensa en el superclásico

Cerro Porteño retoma las labores de cara al clásico ante Olimpia, que se jugará en el Estadio La Nueva Olla de Barrio Obrero, este sábado 21 desde las 18:30.

La principal preocupación del DT Jorge Bava pasa por elaborar un plan en el que el limitante pasa por el cupo de extranjeros. Ante el Albo prescindió del lateral por derecha Fabricio Domínguez para apostar por un tridente “argentino” con Mateo Klimowicz, Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.

Cerro hiló su segundo partido consecutivo sin convertir goles y en lo que va del ciclo de Bava es el cuarto compromiso, ya que en la temporada anterior el Ciclón no hizo goles en un compromiso en el Clausura y en su eliminación de Copa Paraguay.

Retornarían dos

La semana será clave para el entrenador Jorge Bava, que afrontará su segundo clásico como local, y que busca dejar atrás la frustración de la primera derrota sufrida al frente del equipo azulgrana.

El lateral Blas Riveros y el ofensivo Juan Manuel Iturbe se movilizarán a la par de sus compañeros y tienen chances de ser de la partida luego de perderse los últimos compromisos por lesiones. Ambos son piezas claves, habiendo ya anotado goles en los dos partidos que les tocó jugar.