El furioso reclamo de Juan Iturbe a la ANDE

A dos días para el superclásico, los equipos van afinando los últimos detalles para la máxima fiesta del fútbol paraguayo. Aunque los jugadores también tienen tiempo para enfocarse en una realidad que le toca a casi todos los habitantes del país: los cortes de energía eléctrica durante estas altas temperaturas.

En este caso, el futbolista de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe, expresó su malestar por estos cortes de energía eléctrica que se están experimentando en los últimos días en el territorio nacional en medio de un calor sofocante.

Añarako ANDE van a quemar todo LPM 😡😡 — Juan Manuel Iturbe (@Juan_iturbe93) February 19, 2026

El jugador azulgrana le dejó un mensaje claro a la Administración Nacional de Energía en la red social X. “Añarako ANDE, van a quemar todo”, es parte de reclamo expresado por el cerrista durante la siesta de este jueves.

Félix Sosa, presidente de la ANDE, informó que el miércoles se produjo un desprendimiento de la línea de 500 kV que sale de Itaipú y llega hasta la estación de Yguazú, dejando al 90% de la población sin energía eléctrica. No obstante, este día volvió a vivirse una situación similar y el futbolista quiso hacer saber su enojo.

Con relación a lo futbolístico, Juan Iturbe se perfila para jugar frente a Olimpia y el deseo de todos los cerristas, por lo que se vio en las respuestas a su posteo, es que el equipo ande, funcione y gane el duelo del sábado.