El Tricolor en su feudo ante Tembe

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres, algo que todavía no ha conseguido en este torneo.

El Trico le ganó el encuentro previo a Trinidense por 2-0, en el estadio Martín Torres con dos goles de Ignacio Bailone.

Por su parte, el Rojiverde viene de igualar ante el 2 de Mayo, en el estadio Luis Salinas en Villa Elisa.

CIFRA. 10 goles en 8 partidos lleva marcados Nacional en el Clausura, mientras que Tembetary ha convertido 6.