22 ago. 2025
Torneo Clausura

El Tricolor en su feudo ante Tembe

Desde las 18:30, Nacional recibirá a Atlético Tembetary en el estadio Arsenio Erico, en el arranque de la fecha 9 del Clausura 2025.

Agosto 22, 2025 09:11 a. m. • 
Por Redacción D10
nacional ganó_62571359.jpg

El Albo busca otro truinfo.

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres, algo que todavía no ha conseguido en este torneo.

El Trico le ganó el encuentro previo a Trinidense por 2-0, en el estadio Martín Torres con dos goles de Ignacio Bailone.

Por su parte, el Rojiverde viene de igualar ante el 2 de Mayo, en el estadio Luis Salinas en Villa Elisa.

CIFRA. 10 goles en 8 partidos lleva marcados Nacional en el Clausura, mientras que Tembetary ha convertido 6.

Nacional Tembetary Torneo Clausura
Redacción D10
