17 ago. 2025
Otros Deportes

El Team Paraguay suma un nuevo bronce en los Panamericanos Junior

El equipo femeino de básquet 3x3 logró este domingo una nueva medalla de bronce para el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.

Agosto 17, 2025 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
GylgHd3W8AEQMHN.jpg

El Team Paraguay sumó su medalla número 15 con el básquet femeino 3x3.

El Team Paraguay logró este domingo por la noche su medalla número 15 en lo que va en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 en el básquet femenino 3x3 con una gran victoria de 16 a 15 en tiempo extra.

Ana Brítez, una de las figuras del selecionado paraguayo femenino de básquet, dejó sus sensaciones tras el logro obtenido. “Fueron muy duros los partidos, pero nunca nos rendimos y ahora estamos felices por la medalla de bronce”, arrancó diciendo.

Brítez también le dio mérito a la unidad en lo que fue esta conquista. “Todo fue gracias a las compañeras que me alentaron en todo momento, somos muy unidas y nos ayudamos cuando a veces el cansancio juega”, indicó.

Por último agradeció el apoyo que sintieron en estos Panamericanos Junior. “Agradecida con toda la gente que nos vino a apoyar, esta medalla va para todos los que siempre creyeron en nosotras”, cerró.

Juegos Panamericanos Asunción 2025 Paraguay
Redacción D10
